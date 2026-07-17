Sanremo, "A tavola in Piazza del Duca": dal 29 al 31 luglio tre serate tra sapori e musica

Tre serate all'insegna del gusto, della musica e della convivialità animeranno il cuore di Sanremo dal 29 al 31 luglio con "A tavola in Piazza del Duca", la manifestazione organizzata da Confartigianato Imperia e Pro Consart – Consorzio Artigiani, in collaborazione con il Comune di Sanremo e Sanremo Live&Love.

Per tre sere, a partire dalle ore 19.30, Piazza Borea d'Olmo si trasformerà in una grande sala da pranzo all'aperto, dove residenti e turisti potranno vivere un'esperienza che unisce eccellenze gastronomiche del territorio e intrattenimento musicale.

Protagonisti della manifestazione saranno sei attività della ristorazione sanremese: Trattoria della Stampa, Lab Gourmet, Oltre, Salsamenteria e Bacicin - osteria e vino, Teatro Illegale e La Taverna bakery, che proporranno un ricco ventaglio di piatti pensati appositamente per l'evento. I visitatori potranno scegliere tra specialità della tradizione ligure e non, come il brandacujun, l’insalata di polpo, hamburger gourmet, pizze, focacce farcite, paella valenciana, panini e tanto altro, fino ai dessert, accompagnati da una selezione di bevande e vini.

Ad intrattenere i commensali sarà un programma musicale diverso per ogni sera. Mercoledì 29 luglio l'energia di Master DBJ e la sua animazione farà rivivere le grandi hit dance degli anni '70, '80 e '90, le migliori sonorità old school, per far ballare e divertire il pubblico di ogni età; giovedì 30 luglio la piazza ospiterà una suggestiva Cena in Bianco, impreziosita dalla performance di Antonio Mileto, artista dalla lunga esperienza internazionale, alterna chitarra e pianoforte per creare atmosfere sempre diverse e coinvolgenti; venerdì 31 luglio gran finale con il gruppo Funky Monks, il loro repertorio spazia tra grandi classici del rock e del pop internazionale, proponendo brani di band iconiche come Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Led Zeppelin, Beatles, Muse e Alice in Chains

Confartigianato Imperia ringrazia anche le aziende private sponsor che contribuiranno alla serata il Gruppo COAPI Srl e Peirano Bibite Albenga.