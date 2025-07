Sanremo: risse e spaccio a cielo aperto tra via Piave e via Gioberti, residenti e commercianti esasperati si rivolgono al Sindaco

La zona di via Roma tra via Piave e via Gioberti

Torna, ancora più accentuata, la preoccupazione di residenti e commercianti della zona compresa tra via Piave e via Gioberti, nel pieno centro di Sanremo, a ridosso di via Matteotti e via Roma. Nei mesi scorsi ci era stata segnalata una situazione di degrado, tra risse e spaccio di droga, proprio in via Piave. Una situazione che è ulteriormente cresciuta dopo l’importante lavoro fatto dall’Amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine, per la zona di via Martiri. Purtroppo, infatti, l’attività di spaccio (condita da scazzottature e gravi fatti cronaca) si è solamente ‘spo’tata’.

Da diversi mesi via Piave diventa ‘terra di nessuno’, o meglio di ‘terra di crimini’, dalle 20 a notte inoltrata. Sotto accusa le bande di magrebini che, di fronte ad un locale e in mezzo alla strada bivaccano, urlano, ascoltano la musica ad altissimo volume, ma soprattutto spacciano a cielo aperto come se nulla fosse. Molte sono le risse, durante le quali rompono tavoli, sedie, bottiglie e quant’altro trovino, infastidendo i turisti che passano o che trascorrono qualche minuto nei dehors dei bar.

I commercianti di via Piave e Via Gioberti, insieme ai residenti dei condomini adiacenti alle due vie, hanno scritto al sindaco, Alessandro Mager, al Comandante della Polizia Municipale di Sanremo e della caserma dei Carabinieri di Sanremo oltre al dirigente del Commissariato. Nella missiva chiedono un rapido, pronto e perentorio intervento per far cessare la situazione di gravissimo pericolo e degrado.

“Chiediamo che venga il prima possibile istituito un presidio – dicono - come è già stato fatto per le zone di via Pietro Agosti e via Martiri da parte delle forze dell’ordine, teso a scoraggiare episodi di violenza che si protraggono da ormai troppo tempo nel cuore di Sanremo e in particolar modo in via Piave. Siamo certi che Alessandro Sindoni, assessore al turismo e persona intelligente capace e soprattutto di buon senso, capirà sicuramente il grave disagio che stiamo vivendo noi commercianti e il grave disagio che stanno vivendo e che vivono quotidianamente turisti e residenti della zona da troppo tempo ormai”.

Quello di via Piave e via Gioberti non è certo un bel biglietto da visita per il turismo matuziano e, proprio per questo viene chiesto un intervento affinché cessi immediatamente la situazione di gravissimo pericolo: “Ci troviamo nel cuore di Sanremo – terminano residenti e commercianti - e non in una zona periferica in cui comunque dovrebbe essere sempre garantito ordine e sicurezza sia nelle ore diurne che in quelle notturne. Fiduciosi di un pronto intervento da parte delle forze dell’ordine, del sindaco e dell’assessore al turismo, attendiamo un riscontro da parte di chi deve assolutamente tutelare i cittadini, i commercianti e i turisti della nostra città”.