Ossa umane trovate tra i vialetti del cimitero di Roverino a Ventimiglia: indignazione tra i cittadini (Foto)

Alcuni frammenti di ossa umane sono stati rinvenuti nelle ultime ore tra i vialetti del cimitero di Roverino, suscitando forte preoccupazione e indignazione tra i cittadini. La scoperta è stata inizialmente segnalata sui gruppi social locali, dove diversi utenti hanno condiviso immagini e commenti carichi di sdegno. In particolare, a manifestare il proprio disappunto sono stati i parenti dei defunti sepolti nell’area, che si sono trovati di fronte a una scena ritenuta inaccettabile e irrispettosa.

Numerose le reazioni di protesta, con richieste di chiarimenti rivolte alle autorità competenti e alla gestione del cimitero. Molti cittadini chiedono maggiore attenzione e rispetto per un luogo considerato sacro e legato al ricordo dei propri cari. Al momento, non è ancora chiaro il motivo della presenza delle ossa all’esterno delle sepolture. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella di un possibile collegamento con recenti operazioni di esumazione, durante le quali i resti potrebbero essere stati temporaneamente rimossi e lasciati incustoditi.

Resta ora da capire cosa sia realmente accaduto e se vi siano state negligenze nella gestione delle operazioni cimiteriali. I cittadini attendono risposte ufficiali, mentre cresce l’attenzione sul caso.