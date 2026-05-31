Sanremo, anziana cade in via Roma e batte il volto sull'asfalto: soccorsa da Polizia Locale e sanitari (Foto)

Momenti di apprensione questa mattina a Sanremo, in via Roma, davanti alla filiale del Credit Agricole, dove un'anziana è rimasta ferita in seguito a una rovinosa caduta.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe inciampata accidentalmente mentre percorreva il marciapiede, cadendo a terra e battendo violentemente il volto sul selciato. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di numerosi passanti e, fortunatamente, i soccorsi sono scattati immediatamente.

Proprio in quel momento una pattuglia della Polizia Locale di Sanremo stava transitando lungo la strada e gli agenti sono intervenuti senza perdere tempo per assistere la donna e mettere in sicurezza l'area. Il caso ha inoltre voluto che tra le persone presenti vi fosse anche un'infermiera, che si è prontamente fermata per prestare le prime cure alla malcapitata in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Pochi minuti dopo sul posto sono giunti un'automedica e un'ambulanza del servizio di emergenza. Dopo le prime valutazioni, la donna è stata trasferita all'ospedale di Sanremo per gli accertamenti del caso e per ricevere le cure necessarie in seguito al trauma riportato nella caduta. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario.