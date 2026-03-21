Ventimiglia, ossa umane nel cimitero di Roverino. L'assessore Calimera: "Episodio isolato"

"Episodio isolato" - dice l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera replicando alle segnalazioni sui social e alle proteste dei cittadini nate in seguito alla scoperta di alcuni frammenti di ossa umane tra i vialetti del cimitero di Roverino.

"In merito alle immagini diffuse nelle scorse ore relative alle operazioni presso il cimitero, desidero innanzitutto esprimere il mio personale sconcerto: si tratta di situazioni che colpiscono profondamente prima di tutto me, in qualità di assessore delegato ai servizi cimiteriali" - afferma Calimera - "Sono immediatamente entrato in contatto con la ditta incaricata delle operazioni di esumazione, dalla quale ho ricevuto chiarimenti tecnici. Nel corso di tali attività, infatti, può accadere che emergano resti ossei già nelle fasi preliminari dello scavo: si tratta di una circostanza fisiologica nei campi di inumazione, utilizzati da decenni e caratterizzati da una stratificazione nel tempo. I materiali rinvenuti vengono successivamente raccolti e destinati all’ossario comune, nel rispetto delle procedure previste. Ciò non toglie che quanto emerso nelle immagini abbia generato comprensibile impressione. Per questo motivo, ho già richiesto alla ditta esecutrice di porre la massima attenzione nello svolgimento delle operazioni, in considerazione della delicatezza dei luoghi e del rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie".