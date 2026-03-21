Ventimiglia, ossa umane nel cimitero di Roverino. L'assessore Calimera: "Episodio isolato"

"Episodio isolato" - dice l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera replicando alle segnalazioni sui social e alle proteste dei cittadini nate in seguito alla scoperta di alcuni frammenti di ossa umane tra i vialetti del cimitero di Roverino.
"In merito alle immagini diffuse nelle scorse ore relative alle operazioni presso il cimitero, desidero innanzitutto esprimere il mio personale sconcerto: si tratta di situazioni che colpiscono profondamente prima di tutto me, in qualità di assessore delegato ai servizi cimiteriali" - afferma Calimera - "Sono immediatamente entrato in contatto con la ditta incaricata delle operazioni di esumazione, dalla quale ho ricevuto chiarimenti tecnici. Nel corso di tali attività, infatti, può accadere che emergano resti ossei già nelle fasi preliminari dello scavo: si tratta di una circostanza fisiologica nei campi di inumazione, utilizzati da decenni e caratterizzati da una stratificazione nel tempo. I materiali rinvenuti vengono successivamente raccolti e destinati all’ossario comune, nel rispetto delle procedure previste. Ciò non toglie che quanto emerso nelle immagini abbia generato comprensibile impressione. Per questo motivo, ho già richiesto alla ditta esecutrice di porre la massima attenzione nello svolgimento delle operazioni, in considerazione della delicatezza dei luoghi e del rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie".
"È doveroso ribadire con fermezza che non vi è mai stata, né vi sarà mai, alcuna volontà di mancare di rispetto o di 'profanare' il cimitero. Al contrario, l’azione dell’Amministrazione in questi anni si è orientata proprio nella direzione opposta, ovvero restituire dignità e decoro ai nostri cimiteri" - sottolinea Calimera - "In particolare, presso il cimitero di Roverino sono stati realizzati interventi significativi, con investimenti che non si vedevano da tempo, tra cui circa 150.000 euro destinati al rifacimento della facciata lato ovest, al rinnovamento delle scale di accesso ai loculi e all’acquisto di nuove attrezzature, oltre al servizio di vigilanza armata per evitare profanazioni.
Si tratta, pertanto, di un episodio isolato, sul quale continuerò a vigilare personalmente affinché ogni attività venga svolta con il massimo rispetto e attenzione che questi luoghi meritano".