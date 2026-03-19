Incendio all’autoporto di Ventimiglia: in fiamme un rimorchio carico di legna, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all’autoporto di Ventimiglia, coinvolgendo un rimorchio carico di legna. L’allarme è scattato poco dopo le 13.30, quando una densa colonna di fumo si è alzata dall’area.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo. “Al momento non si hanno altre notizie in merito ma non risultano feriti”, fanno sapere le prime informazioni disponibili.

Le cause del rogo restano ancora da accertare. L’area è stata monitorata per evitare ulteriori rischi, mentre proseguono gli interventi per domare completamente le fiamme e verificare eventuali danni.