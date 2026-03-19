Incendio a Ceriana: fiamme distruggono bosco e trasformatore Enel, paese senza corrente e interventi in corso

Vasto incendio, da questa mattina alle 10.30, in località Fontanella vicino al paese di Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo. Le fiamme hanno attaccato una importante porzione di sterpaglie e bosco. Purtroppo l’incendio ha anche distrutto un trasformatore dell’Enel e, in questo momento, buona parte di Ceriana è senza corrente elettrica.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco di Sanremo ed alcuni volontari che stanno cercando di spegnere le fiamme. Appena possibile interverranno anche gli operai dell’Enel per ripristinare il servizio.

AGGIORNAMENTO DELLE 13.30: sul posto è intervenuto anche un elicottero mentre l'Enel ha ripristinato il servizio.