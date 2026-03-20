Sanremo, camper abbandonato blocca strada Borgo Opaco: rimosso in due giorni dalla Polizia Municipale

E’ bastata una segnalazione alla Polizia Municipale e gli agenti del comandante Fulvio Asconio, in due giorni hanno risolto un grave problema viario in una stradina secondaria di Sanremo.

E’ accaduto in strada Borgo Opaco, a ridosso di strada Borgo Tinasso e del cantiere del costruendo nuovo asilo dell’omonimo quartiere matuziano. ‘Qualcuno’ ha infatti spostato un vecchio camper con le gomme a terra, lasciandolo nel mezzo della strada, in un luogo non certo trafficatissimo, ma che vede spesso il passaggio dei residenti, di alcune aziende presenti nella zona, senza dimenticare i fruitori del campo di Pian dei Cavalieri e gli operai del cantiere vicino.

Dopo due sanzioni, comminate in poche ore al camper e, visto che nessuno reclamava il mezzo lasciato incautamente in mezzo alla piccola carreggiata, nel pomeriggio il comando della Municipale ha chiesto l’intervento del carro attrezzi che, rapidamente, ha rimosso il camper.

Ora il proprietario dovrà pagare le sanzioni e il costo della rimozione per rientrarne in possesso. L’operazione è la conferma di come la collaborazione tra residenti e istituzioni può funzionare.