 / Cronaca

Cronaca | 21 marzo 2026, 11:33

Scossa di terremoto a Castellaro: lieve movimento tellurico avvertito nella zona nord-ovest, senza danni segnalati

La Sala Sismica INGV ha segnalato un evento sismico di magnitudo 2.5 a 9 km di profondità, poco dopo le 11

Scossa di terremoto a Castellaro: lieve movimento tellurico avvertito nella zona nord-ovest, senza danni segnalati

Questa mattina, alle 11.07 ora, un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella zona 3 km a nord-ovest di Castellaro, nell'immediato entroterra di Taggia. L’evento si è verificato con coordinate geografiche 43.8827°N, 7.8402°E e a una profondità di 9 km.

La scossa, di lieve entità, è stata segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nonostante la magnitudo contenuta, il terremoto è stato avvertito dagli abitanti della zona circostante, ricordando l’importanza di seguire sempre le indicazioni di sicurezza in caso di eventi sismici.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium