Scossa di terremoto a Castellaro: lieve movimento tellurico avvertito nella zona nord-ovest, senza danni segnalati

Questa mattina, alle 11.07 ora, un terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato nella zona 3 km a nord-ovest di Castellaro, nell'immediato entroterra di Taggia. L’evento si è verificato con coordinate geografiche 43.8827°N, 7.8402°E e a una profondità di 9 km.

La scossa, di lieve entità, è stata segnalata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Nonostante la magnitudo contenuta, il terremoto è stato avvertito dagli abitanti della zona circostante, ricordando l’importanza di seguire sempre le indicazioni di sicurezza in caso di eventi sismici.