Sanremo: danni da Festival sul solettone di piazza Colombo, serve una importante manutenzione straordinaria (Foto)

Il Festival di Sanremo ‘diffuso’ e, soprattutto il palco di piazza Colombo sono risultati fondamentali, negli ultimi anni, per far crescere la kermesse canora matuziana, facendola diventare l’appuntamento musicale e mondano più importante in Italia. Ma, purtroppo, ci sono alcuni prezzi da pagare e, in questo caso, sottolineiamo i danni provocati dal montaggio e smontaggio delle strutture in piazza e sul solettone, dove hanno trovato posto il ‘Suzuky Stage’ e gli uffici di rappresentanza di Rai Pubblicità.

Da più di un mese, l’aiuola centrale è transennata senza che sia stato effettuato alcun intervento di ripristino mentre alcuni gradini, come avvenuto lo scorso anno, sono stati danneggiati. Situazione analoga per le pietre che sono presenti in tutto il solettone come pavimentazione dello stesso. Un’immagine poco decorosa per una città che fa dell’accoglienza e del turismo il suo punto di forza. La pavimentazione è i gradini rotti in più punti sono anche rischiosi per chi passeggia in piazza. Basta, infatti, una distrazione per inciampare e farsi male. Molti cittadini ci hanno segnalato una situazione ormai presente da oltre un mese e che si è palesata ai turisti nell’ultimo weekend dedicato ai fiori.

Se il solettone è stato danneggiato nelle ultime settimane c’è anche chi lamenta la situazione del marciapiede lato monte dove, da anni, vede le piastrelle rotte e scrostate senza che nessuno sia mai intervenuto. Una situazione di degrado che si protrae nel tempo, aggravando la sensazione di trascuratezza.

Sarebbe necessario un intervento tempestivo, non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per restituire decoro e attenzione a uno spazio centrale che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante della città, non un simbolo di abbandono. In molti, oltre alla necessaria manutenzione, chiedono che il solettone venga abbellito con un po’ di verde o con un arredo urbano adeguato, che possa mitigare e migliorare l’impatto visivo di una zona che, così come è, appare spoglia e poco valorizzata.