Controllo di Vicinato a Dolceacqua: primo incontro con i referenti delle zone Morghe, Casigliano-Convento e Barbaira

Primo incontro a Dolceacqua con i referenti delle zone Morghe, Casigliano-Convento e Barbaira dopo l’approvazione da parte della Giunta del protocollo d’intesa con la Prefettura per l’attivazione del Controllo di Vicinato. Si è svolto sabato mattina alla presenza del comandante ad interim della stazione dei carabinieri di Dolceacqua, il brigadiere Deiala.

Nel corso della riunione sono stati illustrati ruoli e modalità operative del servizio. "L’obiettivo è quello di supportare le forze dell’ordine nella gestione di segnalazioni qualificate e realmente significative, evitando dispersioni di tempo su informazioni non verificate e consentendo così di concentrare le risorse sugli interventi più importanti" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

"Dopo l’installazione dei cartelli che segnalano il Controllo di Vicinato, l’attivazione delle telecamere agli accessi di queste e di altre zone, che saranno presto ulteriormente implementate, e ora con l’avvio operativo del servizio, stiamo compiendo passi concreti per rendere il nostro territorio sempre più sicuro" - sottolinea l'Amministrazione Gazzola.