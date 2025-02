Mario Conio nuovo vicepresidente della Provincia di Imperia: "Incarico di grande prestigio, lavorerò con impegno e dedizione"

Mario Conio è il nuovo vicepresidente della Provincia di Imperia. Il sindaco di Taggia ha ricevuto la nomina direttamente dal presidente Claudio Scajola. Un incarico che Conio ha accolto con entusiasmo e responsabilità, sottolineando il suo impegno per affrontare le sfide che attendono la Provincia nei prossimi anni.

"Accolgo con grande onore e senso di responsabilità la nomina a vicepresidente della Provincia di Imperia. Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Claudio Scajola per la fiducia accordatami", ha dichiarato il primo cittadino di Taggia.

L’ormai ex consigliere provinciale continuerà a seguire con attenzione il tema dell’Edilizia Scolastica, delega che ha già gestito dall’inizio del suo mandato e che considera una priorità per garantire continuità e risultati concreti. "Nei prossimi anni ci attendono sfide importanti, a partire dall’Edilizia Scolastica, che continuerò a seguire con il massimo impegno", ha aggiunto Conio.

Oltre a questo, ha evidenziato come, in collaborazione con il presidente Scajola, i consiglieri provinciali e la Regione Liguria, l’attenzione sarà concentrata su altre tematiche cruciali per il territorio, tra cui trasporto pubblico, gestione dei rifiuti e tutela della risorsa idrica.

Conio ha infine ribadito la sua volontà di mettersi al servizio della comunità, portando avanti il proprio lavoro con passione e dedizione. "Rinnovo il mio impegno nei confronti dei cittadini della nostra provincia, con senso di appartenenza, responsabilità e determinazione", ha concluso.