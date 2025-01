Sanremo, tentata rapina alla gioielleria Corbellati: armato di pistola cerca di chiudere le titolari nella camera blindata

Momenti di puro terrore questa mattina nella centralissima via Palazzo a Sanremo, dove le sorelle Licia e Adele Corbellati, storiche titolari dell’omonima gioielleria, sono riuscite a sventare un tentativo di rapina a mano armata. L’episodio si è verificato poco dopo l'apertura, intorno alle 9, mentre le due donne stavano preparando i gioielli da esporre in vetrina.

Un uomo, con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, ha fatto irruzione nel negozio, sorprendendo le due sorelle. “Noi stavamo aprendo il negozio, come di consueto, alle 9. Avevamo la camera blindata aperta, perché stavamo prendendo i preziosi, quando è entrato questo uomo col passamontagna. Subito ci ha spinto, perché voleva chiuderci nella camera blindata. Noi ci siamo spaventate, spingendolo siamo riusciti a non farci mettere dentro,” ha raccontato Licia Corbellati, ancora scossa dall’accaduto.

L’uomo, descritto come alto circa 1.80, di corporatura robusta, ha puntato la pistola contro le titolari, ordinando loro di stare ferme. Nonostante lo shock, le due donne hanno reagito con incredibile prontezza. Secondo la ricostruzione, il rapinatore ha tentato di immobilizzarle per chiuderle nella camera blindata e agire indisturbato. Tuttavia, Licia è riuscita a divincolarsi e, con l’aiuto della sorella, si è barricata in una stanza sul retro del negozio. Nel frattempo, Adele ha attivato l’allarme collegato al 112. Le grida di aiuto e l’attivazione del sistema di sicurezza hanno messo in fuga l’aggressore, che si è dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Sanremo.

Dopo un accurato controllo, le sorelle hanno confermato che nessun oggetto è stato sottratto. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i commercianti della zona, ma ha anche messo in evidenza il coraggio e la lucidità delle due sorelle, che con prontezza e determinazione sono riuscite a evitare il peggio. “Ci siamo spaventate tantissimo, ma grazie all'allarme e alla velocità delle forze dell'ordine, siamo riuscite a farcela”.

In queste ore sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri per risalire all'uomo: "Non sappiamo se sono riusciti a rintracciarlo", ha concluso Licia. "Sicuramente è ancora presto, però penso che grazie alle telecamere dei negozi vicini possono farcela".