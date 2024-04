Bordighera, i 'Bordi...Gotti' donano nuove sedie per la chiesa di Sant'Ampelio (Foto)

I 'Bordi...Gotti' donano quaranta nuove sedie per la chiesa di Sant'Ampelio a Bordighera. La consegna è avvenuta domenica scorsa.

Un generoso gesto, molto apprezzato dalla comunità, che si aggiunge a quello del 2014, anno in cui i 'Bordi... Gotti', con i proventi di uno spettacolo, avevano contribuito all'acquisto della campana della chiesetta di Sant'Ampelio. "Abbiamo donato 40 sedie che hanno sostituito quelle ormai consumate" - fa sapere Rino Burzese dei Bordi...Gotti - "Per l'occasione don Luca ha celebrato una santa messa nella quale sono stati ricordati i componenti del gruppo scomparsi negli anni".

E' grande la solidarietà dell'associazione. Il ricavato della raccolta fondi della serata benefica andata in scena lo scorso novembre al teatro Ariston a Sanremo è stato, invece, devoluto alla Fondazione Passadore 1888 E.F., come contributo alle sue attività istituzionali nell'ambito della promozione della cultura e dell'istruzione, della salvaguardia dell'ambiente e, soprattutto, del sostegno alla sanità e alla solidarietà sociale. "E' stato devoluto, in particolare, per supportare le attività di accoglienza delle famiglie dei bimbi malati ospitati presso le strutture ospedaliere pediatriche" - sottolinea Burzese.

I Bordi...Gotti hanno già messo in cantiere una nuova iniziativa. "Il prossimo spettacolo si terrà a maggio del prossimo anno in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni dell’associazione" - svela Burzese - "Stiamo già lavorando per cercare ospiti importanti".