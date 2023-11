I Bordi...Gotti tornano all'Ariston con una parodia del Festival di Sanremo (Foto e video)

I Bordi...Gotti tornano sul palco del teatro Ariston con una parodia del Festival di Sanremo. Il varietà musicale "Bordi...Festival" andrà in scena domani alle 21. Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Passadore 1888.

"Sarà una parodia dell'ultima edizione e dei festival in generale. Ci saranno dieci canzoni in gara e sarà il pubblico in sala a decidere chi sarà il vincitore" - svelano i Bordi...Gotti - "Sono rimasti disponibili pochi biglietti e, per questo motivo, verrà trasmessa una diretta in streaming sul canale YouTube dell'associazione".

I protagonisti dello spettacolo sono i Bordi...Gotti che si trasformano per l'occasione in attori, cantanti e comici per una buona causa. "L'associazione Bordi...Gotti è nata ufficialmente il 20 maggio del 2005 da un gruppo di cinque ragazzi, legati fin da bambini da una sincera amicizia, che condividevano la passione per il calcio. Negli anni il gruppo è cresciuto e oggi fanno parte dell'associazione circa 70 persone" - racconta Rino Burzese che sarà il presentatore della serata - "Fin da subito il nostro gruppo si è rivolto al sociale con varie iniziative. Nel 2008 è iniziata la nostra avventura con il primo spettacolo portato in scena al Palazzo del Parco di Bordighera con un successo inaspettato. Da quel momento abbiamo fatto, anche a Ventimiglia e al Casinò, due o tre spettacoli all'anno, sempre diversi, il cui ricavato è stato usato per scopi benefici: dall'acquisto di carrelli medici per la pediatria dell'ospedale di Sanremo all'acquisto di un'auto per l'Aism (sclerosi multipla), a contributi di oltre 50mila euro negli anni alla Lilt Sanremo per l'assistenza delle cure palliative dei malati terminali oltre all'acquisto di un'auto per il trasporto giornaliero alle cure. Abbiamo dato un contributo al 'Porto dei piccoli' oltre a raccolte alimentari e diversi contributi alle realtà locali. Un contributo è stato dato anche per la ricostruzione della Torre dell'orologio di Finale Emilia distrutta dal terremoto. Un costante aiuto viene rivolto a due case famiglia della nostra zona: la casetta di Bordighera e l'istituto Padre Semeria di Sanremo. Dal 2015 lo spettacolo va in scena annualmente al teatro Ariston di Sanremo con un seguito di oltre 1700 persone. Diversi artisti in questi anni si sono esibiti nel nostro spettacolo: Silvia Mezzanotte, Giancarlo Golzi, Saule Kilaite, Piero Cassano, Vittorio De Scalzi, Zap Mangusta, Fabrizio Mocata, Fabio Armiliato, Franco Rossi e Viviana Porro".

"Nei nostri varietà musicali non mancano mai momenti di grande allegria, di riflessione e di tanta buona musica portata in scena dalla nostra band di dieci musicisti e 30 elementi di coro" - dice Andrea Peirano che sarà il co-presentatore insieme a Burzese - "Quest'anno vi saranno musica, esibizioni di danza con compagnie locali, ballerini professionisti e il corpo di ballo dei Bordi...Gotti, e sketch. Saliranno sul palco due ospiti speciali: i comici Franco Rossi di Colorado e Viviana Porro di Zelig. Come ospite vi sarà anche Helena Prestes, modella italo-brasiliana che ha partecipato all'Isola dei Famosi e a Pechino Express 2022. Coglierà l'occasione per promuovere la sua canzone, uscita lo scorso 18 novembre, realizzata insieme a Gianluca Burzese".

"Lo scopo dei nostri spettacoli, oltre a quello di fare beneficenza, è quello di riuscire a far divertire tutte le persone presenti in sala" - aggiunge l'artista Stefano Fullone - "L'obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico con canzoni che conoscono, creare divertimento con ironia e sketch e fare beneficenza".