Sanremo, giochi e attività all’aperto per bambini e ragazzi: domenica pomeriggio a Villa Peppina

Un pomeriggio di gioco, sport e socialità dedicato ai più giovani: è l’iniziativa promossa dal Villaggio Sociale Zaira insieme al Comitato dei Festeggiamenti della Madonna di Costiglioli, in programma domenica 31 maggio alle 15.30 nei giardini di Villa Peppina.
L’appuntamento propone attività per tutte le età: dal ping pong al calcio, fino ai giochi pensati per i più piccoli, che potranno divertirsi in sicurezza all’interno del parco. Un’occasione per trascorrere qualche ora all’aria aperta, incontrarsi e vivere un momento di comunità in un clima di leggerezza e condivisione.