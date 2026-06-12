Castellaro Golf Resort, riaperto a cena il Ristorante Andrea Doria (Foto)

Il Castellaro Golf Resort amplia la propria proposta di ospitalità e annuncia la riapertura del Ristorante Andrea Doria anche per il servizio serale, offrendo agli ospiti e al pubblico esterno una nuova occasione per vivere il gusto autentico della Liguria in una delle location più suggestive della Riviera dei Fiori.

Immerso nel verde del campo da golf e circondato dalla tranquillità delle colline del Ponente ligure, il Ristorante Andrea Doria rappresenta il luogo ideale per una cena all’insegna della qualità e della tradizione. La proposta gastronomica valorizza infatti ingredienti del territorio, prodotti stagionali e ricette che raccontano l’identità culinaria ligure attraverso piatti curati e un’accoglienza attenta ai dettagli.

Gli ospiti potranno scegliere di cenare nel raffinato dehor esterno, affacciato sul verde del resort, oppure negli eleganti spazi interni del ristorante, pensati per offrire un’atmosfera accogliente e rilassata in ogni stagione.

La riapertura serale del Ristorante Andrea Doria si inserisce nel calendario delle attività della stagione estiva del Castellaro Golf Resort, che torna a proporre un’esperienza completa dedicata a chi cerca relax, sport e natura. Con l’arrivo della bella stagione riapre infatti anche la piscina esterna, ideale per trascorrere giornate all’insegna del benessere e del sole della Riviera dei Fiori. A disposizione degli ospiti anche il campo da tennis recentemente rinnovato, che arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva della struttura.

Fiore all’occhiello del resort rimane il campo da golf a 9 buche, immerso nella macchia mediterranea e apprezzato sia dagli appassionati sia da chi desidera avvicinarsi a questa disciplina in un contesto paesaggistico unico.

Il Castellaro Golf Resort continua inoltre a rafforzare la propria reputazione sui mercati esteri. Recentemente la struttura è stata infatti protagonista di un’ampia recensione pubblicata da Golfnet.nl, uno dei principali portali olandesi dedicati al golf e al turismo golfistico, che ha evidenziato la capacità del resort di coniugare sport, natura, ospitalità e autentico stile di vita italiano.

La recensione ha particolarmente apprezzato l’atmosfera del resort, ispirata ai tradizionali borghi liguri, il campo da golf inserito armoniosamente nel paesaggio mediterraneo, l’offerta dedicata alle famiglie e la posizione strategica a pochi minuti dal mare e dalle principali località della Riviera dei Fiori. Il riconoscimento conferma il crescente interesse del turismo internazionale verso il territorio e verso una struttura che negli anni è diventata un punto di riferimento per il golf e l’ospitalità in Liguria.

Oltre all’offerta alberghiera, il Castellaro Golf Resort rappresenta anche una soluzione ideale per chi desidera una casa immersa nel verde a pochi chilometri dal mare. All’interno del complesso sono infatti disponibili appartamenti in vendita, inseriti in un contesto esclusivo che permette di vivere tutto l’anno i servizi del resort, tra golf, sport, relax e ristorazione.

Con la riapertura serale del Ristorante Andrea Doria, il ritorno della piscina e il rinnovato campo da tennis, il Castellaro Golf Resort si conferma una delle destinazioni più complete e affascinanti della Riviera dei Fiori, capace di offrire un’esperienza autentica dove natura, benessere, sport e buona cucina convivono in perfetto equilibrio.



Per informazioni e prenotazioni: www.castellarogolf.it, tel: 0184 1956372.