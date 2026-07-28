Nuova sede per la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Riva Santo Stefano: uffici più moderni e funzionali al servizio del territorio

È stata inaugurata questa mattina la nuova sede della Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Riva Santo Stefano, un presidio rinnovato che punta a rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e a migliorare l'efficienza dei servizi offerti all'utenza del mare. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità religiose, civili e militari della provincia, che hanno condiviso un momento significativo per il comparto marittimo del Ponente ligure. La nuova struttura, situata direttamente all'interno dell'area portuale, mette a disposizione del personale uffici più ampi, luminosi e funzionali, progettati per rispondere alle crescenti esigenze operative e all'aumento dell'organico della Guardia Costiera.

Il nuovo presidio rappresenta un importante investimento per garantire condizioni di lavoro più moderne e adeguate agli uomini e alle donne impegnati quotidianamente nelle attività istituzionali. A sottolinearne il valore è stato il Comandante della Capitaneria di Porto di Imperia e Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Luigi Cuciniello, che ha evidenziato il ruolo strategico dello scalo. "È con grande soddisfazione che inauguriamo questa nuova sede – ha dichiarato il Comandante Luigi Cuciniello –, Riva Santo Stefano rappresenta una realtà portuale di grande valore, sia per il turismo nautico sia per l'attività della pesca. Questo nuovo presidio consentirà ai nostri uomini e alle nostre donne di operare in spazi più grandi, migliorando ulteriormente l'efficienza del servizio reso alla collettività e accompagnando il recente potenziamento dell'organico della Delegazione."

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, che ha rimarcato come l'inaugurazione della nuova sede costituisca un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della presenza della Guardia Costiera sul territorio. L'obiettivo, è stato evidenziato, è quello di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza della navigazione e di qualità dei servizi destinati ai cittadini, ai diportisti e agli operatori del settore marittimo, consolidando il ruolo dell'Amministrazione nelle attività di tutela e vigilanza lungo la costa ligure.

Parole di apprezzamento sono state espresse anche dal Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, e dal sindaco di Riva Ligure, Marcello Pallini, che hanno sottolineato l'importanza dell'intervento per il territorio e ringraziato la Guardia Costiera per il costante impegno al servizio della collettività. Entrambi hanno inoltre riconosciuto il lavoro svolto dal Comandante Luigi Cuciniello, al quale è stato attribuito il merito di aver portato a compimento il progetto di ammodernamento della Delegazione di Spiaggia. Un'opera destinata a migliorare l'efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti a cittadini, pescatori, diportisti e operatori marittimi.

La giornata si è infine conclusa con la visita del Direttore Marittimo della Liguria agli uomini e alle donne in servizio presso tutti i Comandi della provincia di Imperia, da Ventimiglia a Diano Marina. Un momento di vicinanza al personale impegnato quotidianamente nelle attività istituzionali della Guardia Costiera, a conferma dell'attenzione riservata a chi opera ogni giorno per garantire sicurezza, assistenza e tutela lungo il litorale del Ponente ligure.