Prezzi carburanti: arriva il taglio delle accise sul diesel, ma in Riviera intanto la benzina raggiunge i 2 euro al litro (Foto)

Anche la benzina supera la soglia dei due euro: dopo il termine del taglio delle accise il prezzo dei carburanti ha iniziato vertiginosamente ad aumentare, tanto che già nelle scorse settimane il prezzo del gasolio aveva superato la quota dei due euro al litro, mentre è decisamente più recente il raggiungimento della quota anche per la benzina. Nei distributori della Riviera praticamente tutti i prezzi si assestano intorno a 1,99 euro in alcuni casi raggiungendo anche i 2,08: mai la potenza di acquisto sui carburanti era stata così bassa, a causa di un'impennata particolarmente pronunciata da inizio luglio.

Nel frattempo è però giunta una buona notizia per chi possiede un veicolo a gasolio: il consiglio dei ministri ha infatti approvato il taglio delle accise per il diesel di 17 centesimi, a fronte di una spesa di circa 125 milioni di euro. Con questa manovra il costo del gasolio, che a Sanremo mediamente si aggira sui 2,20 euro, dovrebbe drasticamente avvicinarsi al prezzo della benzina, finendo quasi per raggiungerlo. Per il momento invece sul verde nessuna manovra, in attesa del prossimo consiglio dei ministri previsto per il 4 di agosto dove dovrebbe essere valutato l'evolversi della situazione, come spiegato in conferenza stampa dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.

Come sempre, gli effetti delle eventuali misure richiederanno alcuni giorni per riflettersi sui prezzi alla pompa. Nel frattempo automobilisti, pendolari e lavoratori che ogni giorno utilizzano l'auto continuano a fare i conti con rincari che incidono in maniera significativa sul bilancio familiare. Resta ora da capire se il taglio delle accise sul diesel e le possibili decisioni del Governo sulla benzina riusciranno ad arrestare la corsa dei carburanti o se quella dei due euro al litro è destinata a diventare la nuova normalità.