Seborga celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani.

Il sindaco Pasquale Ragni, a suo nome e dell'Amministrazione comunale, ha, infatti, espresso un "augurio rivolto ai nonni che compiono l'indispensabile supporto ai propri figli nell'accudire e crescere gli adorati nipoti, grandi e piccini. Un pensiero a tutti gli anziani e in special modo a coloro che vivono in solitudine o sofferenti per malattia. L'Amministrazione ha messo e continuerà a mettere a disposizione i servizi erogati dalla Sala Azzurra con i suoi preziosi volontari soprattutto in favore di chi è solo".

La giornata mondiale dei nonni e degli anziani è una celebrazione della Chiesa cattolica istituita da papa Francesco per onorare e riconoscere il ruolo significativo che i nonni e gli anziani hanno nelle società e nelle comunità ecclesiali. Ricorre ogni quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria liturgica dei Santi Gioacchino ed Anna, i "nonni" di Gesù, che nel calendario della Chiesa cattolica di rito latino ricade il 26 luglio.