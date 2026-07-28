Ospedaletti, affidati per oltre 1,3 milioni di euro i servizi scolastici e del nido: incarico alla cooperativa Nuova Assistenza

Il Comune di Ospedaletti ha concluso le procedure di gara per l'affidamento dei principali servizi educativi e scolastici, assegnando entrambi gli appalti alla Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Novara. Le due determinazioni, firmate dalla responsabile del servizio, la dottoressa Liana Delle Monache, approvano i verbali di gara e dispongono l'aggiudicazione definitiva dopo l'esito positivo delle verifiche previste dal Codice dei contratti pubblici. Complessivamente il valore degli affidamenti supera 1,3 milioni di euro, garantendo continuità ai servizi destinati alle famiglie e agli studenti del territorio per i prossimi anni scolastici.

Il primo provvedimento riguarda i servizi educativi e scolastici comunali, comprendenti prescuola, doposcuola, scuolabus e assistenza agli alunni con disabilità. L'affidamento coprirà un periodo di sei anni scolastici, dal 14 settembre 2026 al 14 agosto 2032, per un importo complessivo di 636.600 euro, oltre Iva al 5%, pari a un totale di 667.800 euro. Alla procedura aperta, svolta attraverso la piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia, ha partecipato la sola cooperativa Nuova Assistenza, risultata aggiudicataria grazie alla migliore offerta tecnica ed economica. L'impegno di spesa relativo al periodo settembre-dicembre 2026 sarà assunto con un successivo provvedimento.

La seconda determina riguarda invece il nido d'infanzia "La Coccinella", con l'affidamento dei servizi educativi, del coordinamento pedagogico e delle attività ausiliarie per gli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029. In questo caso la gara ha visto la partecipazione di due operatori, la Nuova Assistenza e la cooperativa Raggio di Sole di Casoria, con la società novarese che ha ottenuto il miglior punteggio sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello economico. L'importo dell'appalto ammonta a 643.200 euro, oltre Iva al 5%.

Per il servizio del nido il Comune ha inoltre disposto il primo impegno di spesa relativo al quadrimestre settembre-dicembre 2026, pari a 75.040 euro Iva compresa, stanziati sul bilancio di previsione 2026. Entrambe le aggiudicazioni sono diventate immediatamente efficaci dopo la conclusione con esito favorevole delle verifiche sui requisiti dell'operatore economico attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Con questi provvedimenti l'amministrazione comunale assicura la continuità dei servizi scolastici e dell'assistenza educativa, programmando con largo anticipo la gestione delle attività rivolte ai bambini e alle famiglie di Ospedaletti per i prossimi anni.