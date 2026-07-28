Ospitare studenti internazionali a casa, i volontari di Intercultura cercano famiglie nell'Imperise

Spostare un impegno sul calendario, aggiungere un posto a tavola, svuotare un cassetto per far spazio a nuove storie. I volontari di Intercultura di Imperia lanciano un appello alle famiglie del territorio imperiese: "trasformare la propria casa in un ponte verso il mondo in un momento storico in cui la tendenza sembra essere l'esatto opposto".

L'ospitalità come risposta alla "società della chiusura". Il contesto nazionale fotografa un’Italia sempre più ripiegata su se stessa. Secondo l’ultimo Rapporto Censis, oltre l’80% degli italiani vive con un senso di incertezza che li spinge a chiudersi nel privato, alimentando quella che i sociologi definiscono "malinconia sociale". A questo si aggiunge il cambiamento demografico rilevato dall’Istat: le famiglie tradizionali con figli sono calate del 14%, mentre crescono i nuclei monogenitoriali e le coppie senza figli. In questo scenario, la ricerca di famiglie ospitanti da parte di Intercultura assume un valore civico: "l’ospitalità non è più solo un progetto educativo ma un atto di apertura che dimostra come ogni casa, a prescindere dalla sua forma, possa diventare un laboratorio di cittadinanza globale".

La campagna si fonda sul concetto portante: “È solo quando fai spazio che scopri quanto è grande il tuo cuore". Non serve una casa perfetta o tempo illimitato; basta la volontà di accogliere la diversità come un valore. Fare spazio a uno studente internazionale significa, nella quotidianità, imparare parole nuove, ridisegnare le proprie abitudini e scoprire che, alla fine, nessuno starà stretto perché il legame umano moltiplica gli spazi interiori.

Il mondo è già a Imperia: sono 5 gli studenti attualmente ospitati dalle famiglie e scuole del territorio. Imperia sta già vivendo l'energia di questo scambio. Attualmente, sono 5 i giovani internazionali che stanno vivendo la loro esperienza nel territorio. Tra loro ci sono Ania dalla Thailandia e Carolina dalla Svezia, iscritti presso la scuola Liceo Cassini e il Liceo Amoretti. In questi mesi, i ragazzi stanno imparando l'italiano ma soprattutto stanno creando legami che superano i confini: con i loro "fratelli" e "genitori" ospitanti, con i compagni di classe e i nuovi amici. Questi rapporti non sono semplici amicizie ma rappresentano una vera palestra di dialogo interculturale che arricchisce non solo chi arriva ma l'intera comunità locale.

La ricerca è aperta per accogliere studenti in arrivo nei prossimi mesi. Per partecipare agli incontri o per ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente i volontari del Centro Locale di Imperia: la responsabile ospitalità: Giorgia Plaickner al tel. 349 343 4979, via email: ospitalita.centrolocalesanremo@gmail.com o sul sito web: www.intercultura.it/famiglie

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro. Iscritta al RUNTS e riconosciuta con decreto dal Presidente della Repubblica (DPR n. 578/1985). È presente in 160 città italiane e in oltre 60 Paesi di tutti i continenti. L’associazione organizza e finanzia attraverso borse di studio programmi di mobilità scolastica internazionale, laboratori per le classi e corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici, che coinvolgono ogni anno migliaia di studenti, famiglie, scuole e volontari di tutto il mondo.