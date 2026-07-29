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Attualità | 29 luglio 2026, 16:36

Ventimiglia, cassoni scarrabili: ad agosto il servizio sbarca in piazza Marconi e in via Lamboglia

Per ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città

Ventimiglia, cassoni scarrabili: ad agosto il servizio sbarca in piazza Marconi e in via Lamboglia

Continuerà mercoledì 5 agosto in piazza Marconi e mercoledì 19 agosto in via Lamboglia a Ventimiglia il servizio che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili al fine di ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30.

"Possono conferire tutti i cittadini privati, residenti in Ventimiglia, in regola con il pagamento della Tari, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato" - rammentano dal Comune.

 

Elisa Colli

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