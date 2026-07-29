Istituto Colombo di Sanremo, il Corso Serale festeggia la maturità: due studenti diplomati con 100/100

Dopo gli ottimi risultati raggiunti dagli studenti dei corsi diurni, anche il Corso Serale dell'Istituto "Colombo" di Sanremo celebra una maturità ricca di soddisfazioni. Gli studenti dell'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, il percorso che raccoglie l'eredità della storica Ragioneria, hanno concluso il loro cammino scolastico con risultati di grande rilievo, dimostrando impegno, costanza e determinazione. Una promozione dal valore particolare, considerando che molti degli studenti della classe hanno affrontato il percorso conciliando lo studio con il lavoro quotidiano e con gli impegni familiari. A distinguersi sono stati Federico Morone e Angela Perri, entrambi diplomati con il massimo dei voti, 100/100, mentre Kevin Larosa ha ottenuto l'eccellente risultato di 98/100. Anche gli altri componenti della classe hanno conseguito valutazioni molto positive.

Un traguardo che ha suscitato grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica Lucia Jacona, che fin dall'avvio del progetto ha sostenuto con convinzione il valore del Corso Serale, considerandolo un'importante opportunità educativa e sociale. Un percorso pensato per chi vuole completare la propria formazione senza rinunciare agli altri impegni della vita, offrendo una concreta possibilità di crescita personale e professionale. "C'è un profondo senso di soddisfazione per il cammino compiuto da questo gruppo – commenta la professoressa Giuseppina Lombardi, docente di Economia aziendale e coordinatrice del Corso Serale –, una classe composta da persone con età, esperienze e storie molto diverse, accomunate però da un obiettivo comune: crescere culturalmente e mettersi in gioco".

"La determinazione, la partecipazione e la capacità di sostenersi reciprocamente, nonostante le fatiche quotidiane, sono state la vera forza di questo percorso" aggiunge la docente, sottolineando il valore umano oltre che scolastico dell'esperienza vissuta dagli studenti. Un risultato raggiunto grazie anche al lavoro dell'intero Consiglio di classe, che ha accompagnato il gruppo con competenza e dedizione fino all'esame finale. Per chi frequenta il Corso Serale, infatti, il diploma rappresenta molto più di un semplice titolo di studio. È il risultato di un percorso costruito con sacrificio e motivazione, spesso affrontato dopo una giornata lavorativa o tra le responsabilità della vita familiare. Una scelta che testimonia la volontà di investire sul proprio futuro attraverso la formazione.

Sono già aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico per chi desidera intraprendere o completare questo percorso. Possono accedere al Corso Serale coloro che hanno già conseguito il biennio della scuola superiore e intendono proseguire gli studi frequentando il terzo e il quarto anno, accorpati in un unico anno scolastico. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 22.30, presso la sede dell'Istituto "Colombo" di Sanremo. Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sull'organizzazione del corso è possibile rivolgersi alla segreteria dell'istituto. Un'opportunità rivolta a chi vuole rimettersi in gioco e raggiungere un obiettivo importante attraverso un percorso compatibile con gli impegni della vita quotidiana.