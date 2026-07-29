Sanremo, dodici ore di controlli per la Polizia locale: ordinanza antialcol, 99 orologi sequestrati e verifiche sui senzatetto

Prima sei ore di controlli interforze insieme a Polizia di Stato, Carabinieri ed Esercito. Subito dopo un secondo servizio, svolto autonomamente e proseguito fino a mezzanotte. Nel mezzo, i complimenti arrivati da tutto il Consiglio comunale per l’attività portata avanti quotidianamente sul territorio.

Non è stata una giornata come le altre per il Corpo di Polizia locale di Sanremo, impegnato complessivamente per dodici ore in una serie di verifiche che hanno interessato diverse zone della città. Un’attività intensa ma rientrata nella macchina ordinaria dei controlli predisposta dal Comune, senza particolari criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico.

Il primo servizio si è svolto dalle 13 alle 19 e ha visto operare congiuntamente Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri ed Esercito. Dalle 18 alle 24, in parte sovrapponendosi all’attività interforze, gli agenti municipali hanno invece effettuato un ulteriore turno in autonomia, concentrandosi soprattutto sul rispetto dell’ordinanza antialcol e sul contrasto al commercio abusivo.

Ordinanza antialcol, nuovi verbali e bevande eliminate. Nel corso dei controlli sono state accertate alcune violazioni dell’ordinanza che limita il consumo di bevande alcoliche nelle aree e negli orari individuati dal provvedimento comunale.

Gli agenti hanno elevato i relativi verbali e disposto l’eliminazione dell’alcol trovato in possesso delle persone sanzionate. Un’attività che prosegue con continuità, soprattutto nelle zone maggiormente interessate da assembramenti, schiamazzi e situazioni che possono incidere sulla sicurezza e sulla quiete dei residenti.

Il provvedimento rappresenta uno degli strumenti utilizzati dall’amministrazione per intervenire sui comportamenti che, in particolare nelle ore serali, possono favorire episodi di degrado. I controlli non hanno evidenziato situazioni eccezionali, ma hanno consentito di ribadire la presenza degli agenti e il rispetto delle disposizioni in vigore.

Sequestrati 99 orologi. Il risultato più rilevante degli ultimi giorni è stato il sequestro di 99 orologi di buona fattura, rinvenuti durante le verifiche contro la vendita irregolare. La merce è stata sottratta alla disponibilità del venditore e sarà ora oggetto degli accertamenti previsti.

Il sequestro si inserisce nell’attività di contrasto al commercio abusivo portata avanti dalla Polizia locale, particolarmente importante durante il periodo estivo, quando la maggiore presenza di turisti e visitatori aumenta anche il numero di venditori nelle zone maggiormente frequentate.

Al di là del valore e della qualità apparente degli articoli, il tema riguarda il rispetto delle autorizzazioni commerciali, l’origine della merce e la tutela degli operatori che esercitano regolarmente la propria attività.

Dal Consiglio comunale il riconoscimento al Corpo. A scandire la lunga giornata di servizio è stato anche il riconoscimento arrivato dall’intero Consiglio comunale. Maggioranza e opposizione hanno espresso apprezzamento per l’impegno della Polizia locale e per il lavoro svolto sul territorio.

Parole che hanno fatto piacere agli agenti e al comando, anche perché provenienti trasversalmente da tutte le componenti dell’assemblea. Un riconoscimento accolto con orgoglio dal Corpo, che ha visto valorizzata pubblicamente un’attività spesso svolta lontano dai riflettori e composta da controlli, interventi, verifiche amministrative e presenza quotidiana nelle strade.

L’apprezzamento unanime assume un significato particolare in una fase nella quale la sicurezza e il decoro urbano continuano a occupare una parte centrale del dibattito cittadino. La Polizia locale si trova infatti a operare su un fronte molto ampio: dalla viabilità al commercio, fino al rispetto delle ordinanze e alla gestione delle situazioni di marginalità sociale.

Il giorno dopo nuovi controlli in corso Garibaldi e via Ruffini. Concluso il doppio servizio, il lavoro è proseguito anche nella giornata successiva, sia a livello interforze che auotonomo. Questa mattina il comandante Fulvio Asconio è tornato direttamente sul territorio insieme agli agenti per verificare le situazioni segnalate da diversi giorni in corso Garibaldi e via Ruffini, dove è stata indicata la presenza stabile di alcune persone senza dimora.

Il tema, in questo caso, non riguarda soltanto il decoro, ma soprattutto la possibilità di aiutare persone che vivono in condizioni di forte fragilità. L’obiettivo del comando e dell’amministrazione comunale rimane quello di favorire la presa in carico attraverso i servizi disponibili sul territorio.

Sanremo dispone infatti di strutture e strumenti di assistenza in grado di offrire un sostegno. Il problema evidenziato dal comando è però la frequente indisponibilità delle persone interessate ad accettare l’aiuto proposto.

Un limite che rende più complesso l’intervento degli agenti e dei servizi sociali. In assenza di violazioni o di condizioni che consentano un provvedimento obbligatorio, la scelta finale rimane nelle mani della persona alla quale viene offerta assistenza. La Polizia locale può controllare la situazione, verificare eventuali irregolarità e attivare i servizi, ma non sempre può imporre un percorso di accoglienza.

Parallellamente alcuni agenti del comando, insieme a polizia, carabinieri ed esercito, hanno proseguito l'attività di controllo sul territorio.