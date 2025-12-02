Parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi, lavori in accelerazione: prefabbricati montati e getti entro Natale (Foto)

Procede a ritmo serrato il lavoro del costruendo parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi. La Coop Edile Appennino ha infatti montato in questi ultimi giorni le travi prefabbricate ed ha completato i getti di calcestruzzo alle pareti laterali. Per domani è previsto l’arrivo dei nuovi solai prefabbricati ed entro Natale verrà completato il getto del solaio al piano -1.

Il ritardo di circa 6/8 mesi rispetto alla prima tabella di marcia è palese ma, fortunatamente, ora i lavori sembrano viaggiare spediti. Non sarà possibile chiudere la piazza entro la fine dell’anno ma, rispetto a mesi fa quando l’intervento era di fatto bloccato, ora si vede la luce in fondo al tunnel. Difficile fare previsioni ma, se i lavori proseguiranno secondo questo ritmo, non è da escludere che dopo il Festival piazza Eroi sarà finalmente chiusa e che, entro la fine del 2026, si potrà finalmente tagliare il nastro.

Il cantiere, aperto dopo una lunga fase burocratica, ha incontrato rallentamenti dovuti sia alla complessità tecnica dell’opera sia alla necessità di operare in un’area densamente edificata e attraversata quotidianamente da residenti e turisti. L’attuale avanzamento dei lavori rappresenta quindi un punto di svolta in un percorso iniziato molti decenni fa: la realizzazione del parcheggio interrato di piazza Eroi Sanremesi non solo risponde a un’esigenza moderna di mobilità sostenibile e riduzione del traffico superficiale, ma va anche a completare un progetto urbanistico che la città attendeva da tempo. Quando l’opera sarà finalmente conclusa, la piazza potrà essere restituita ai cittadini in una veste rinnovata, più funzionale e più vivibile, segnando una tappa importante nello sviluppo urbano di Sanremo.