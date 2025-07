Sanremo: cambio al vertice della sicurezza per il Casinò, avviato il bando per un dirigente esperto anche nella tutela del patrimonio

Nuove opportunità professionali al Casinò di Sanremo: è stato ufficialmente aperto il bando per la selezione di un Responsabile della Tutela del Patrimonio Aziendale. La figura selezionata, che sarà inquadrata come dirigente con un contratto triennale, avrà il compito di coordinare tutte le attività legate alla sicurezza interna e alla gestione dei rischi, rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L’obiettivo è quello di individuare un professionista esperto nella gestione dei rischi aziendali e nella sicurezza patrimoniale, con competenze in investigazione, normativa antiriciclaggio, protezione degli asset aziendali e collaborazione con le autorità competenti. Il contratto proposto sarà di tre anni, con possibilità di rinnovo o trasformazione a tempo indeterminato dopo i primi due anni. Prevista una retribuzione annua lorda minima di 80.000 euro, con delle premialità.

Tra i requisiti principali per candidarsi:

- Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (classe L-14) o titolo equipollente;

- Almeno dieci anni di esperienza, anche non continuativi, maturati negli ultimi 15 anni, nell’ambito delle forze di polizia con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attività investigative;

- Cittadinanza italiana, UE o regolare permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;

- Patente di guida categoria B;

- Assenza di condanne o provvedimenti disciplinari pregressi presso enti pubblici.

La scadenza per l'invio delle candidature è posta per lunedì 18 agosto alle ore 12 e deve essere inviata secondo le modalità previste dal bando scaricabile dal sito del Casinò o dal sito del Comune di Sanremo. Per chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo email: selezioni@casinosanremo.it.