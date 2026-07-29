Divieti di balneazione a Sanremo, Ventimiglia (Futuro Nazionale): "Basta emergenze, bisogna investire sulla rete fognaria"

Dopo i tre divieti temporanei di balneazione disposti nelle scorse ore a Sanremo, interviene il consigliere comunale di Futuro Nazionale, Daniele Ventimiglia, che punta il dito contro lo stato della rete fognaria cittadina e chiede all'amministrazione comunale un piano di interventi strutturali.

"Ogni estate a Sanremo si ripete lo stesso copione: divieti di balneazione, scarichi a mare di escrementi, polemiche e cittadini esasperati, soprattutto con questo caldo record che costringe turisti e residenti a rimanere sulla battigia senza poter entrare in acqua", afferma il consigliere.

Secondo Ventimiglia, la situazione assume un peso ancora maggiore in un momento delicato per il comparto turistico. "Già in questo periodo di crisi economica sarebbe auspicabile investire per evitare danni agli esercenti turistici", sottolinea.

L'esponente di Futuro Nazionale ritiene che il Comune avrebbe dovuto avviare da tempo un percorso condiviso con Rivieracqua per affrontare il problema alla radice. "Forse questa amministrazione comunale avrebbe dovuto investire, anche in sinergia con Rivieracqua, per ammodernare una rete fognaria ormai vecchia, obsoleta e inadeguata. Invece di rincorrere le emergenze, sarebbe stato meglio prevenire. I soldi ci sono, perché non farlo?".

Ventimiglia evidenzia anche le ripercussioni che i ripetuti divieti possono avere sull'immagine della città. "Siamo la città dei record dei divieti di balneazione in Liguria. Quando il mare viene penalizzato da continui problemi agli scarichi fognari non è solo l'ambiente a pagarne il prezzo, ma soprattutto il turismo, l'economia e l'immagine di Sanremo. I turisti scelgono inevitabilmente altre spiagge dove il mare è più pulito".

Il consigliere conclude con un appello rivolto al sindaco Alessandro Mager, chiedendo di programmare fin da ora gli interventi in vista della prossima stagione estiva. "Auspico che il sindaco si adoperi già per il prossimo anno e pensi maggiormente alla manutenzione della rete fognaria attraverso un progetto ampio e strutturato".