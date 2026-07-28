Caldo e afa tornano a stringere la provincia di Imperia: nel weekend temperature oltre i 30 gradi sulla costa e picchi di 35 nell'entroterra

Dopo alcuni giorni di tregua, la provincia di Imperia si prepara a fare nuovamente i conti con una nuova intensa ondata di caldo, accompagnata da un deciso aumento dell'umidità e dell'afa. La breve parentesi più fresca degli ultimi giorni è ormai agli sgoccioli e, secondo le previsioni di Arpal, già da oggi le temperature sono in crescita, con un ulteriore aumento atteso tra domani e il fine settimana. Abbiamo fatto il punto della situazione con il meteorologo Federico Buscemi, che conferma come il picco sia previsto tra venerdì e sabato, con condizioni molto simili a quelle sperimentate durante l'ondata di caldo di luglio. Sulla costa le massime supereranno i 30 gradi, mentre nelle vallate interne si potranno raggiungere e superare senza difficoltà i 35 gradi.

"La provincia di Imperia – spiega Buscemi – ha caratteristiche climatiche particolari. Sulla costa le temperature sono generalmente un po' più contenute rispetto ad altre zone della Liguria, ma i tassi di umidità rimangono sempre molto elevati e questo rende il caldo particolarmente pesante da sopportare". Proprio l'umidità sarà uno degli elementi più critici anche nei prossimi giorni. Le brezze marine continueranno infatti a soffiare, trasportando aria molto umida favorita anche da un mare ancora eccezionalmente caldo. Se la temperatura superficiale dell'acqua è scesa dai 29 ai 27-28 gradi grazie al moto ondoso degli ultimi giorni, resta comunque ben al di sopra della media stagionale, contribuendo ad aumentare la sensazione di afa soprattutto lungo la fascia costiera.

Le temperature notturne saranno un altro elemento da tenere sotto osservazione. "Soprattutto lungo la costa rimarranno superiori ai 25 gradi – sottolinea il meteorologo –, mentre nell'entroterra l'umidità sarà più contenuta ma le temperature diurne saliranno maggiormente". Si prospettano quindi nuove notti tropicali, con un raffreddamento molto limitato anche dopo il tramonto. Chi sperava nell'arrivo di qualche temporale di calore dovrà però attendere. "Nei prossimi giorni lo escludo assolutamente. Forse da domenica potrebbe arrivare una lieve flessione delle temperature e qualche infiltrazione instabile potrà interessare le Alpi e le zone interne, ma sarà un refrigerio solo temporaneo".

Le prospettive, almeno nel medio termine, non lasciano intravedere una vera svolta. Dopo un leggero calo previsto tra domenica e l'inizio della prossima settimana, le temperature potrebbero infatti tornare nuovamente ad aumentare. "Non vediamo ancora una vera rottura dell'estate – evidenzia Buscemi –. I modelli mostrano una possibile nuova risalita del caldo nella prossima settimana. Più avanti, avvicinandoci a Ferragosto, potrebbero arrivare infiltrazioni più instabili, ma è ancora presto per definirne l'entità". Una situazione che conferma il permanere di un'estate particolarmente calda e persistente, senza segnali concreti di un cambio di circolazione.

L'attenzione resta alta anche guardando ai prossimi mesi. Il mare molto caldo rappresenta infatti una grande riserva di energia che, in presenza delle prime perturbazioni organizzate di fine estate o inizio autunno, potrebbe favorire fenomeni intensi. "Non esiste una correlazione automatica – precisa Buscemi –, ma se il mare dovesse mantenere questa anomalia termica fino a settembre e arrivassero perturbazioni ben strutturate, allora ci sarebbe molta energia disponibile per alimentare eventi anche importanti. Per questo sarebbe utile che nelle prossime settimane il mare si raffreddasse ulteriormente grazie alle mareggiate e al rimescolamento delle acque".

In attesa della nuova ondata di caldo, la raccomandazione è quella di adottare le consuete precauzioni: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua anche in assenza dello stimolo della sete, privilegiare ambienti freschi e ben ventilati, indossare abiti leggeri e di colore chiaro e limitare le attività fisiche più intense nelle ore centrali. Particolare attenzione va riservata ad anziani, bambini piccoli e persone fragili, mentre è fondamentale non lasciare mai persone o animali all'interno di veicoli parcheggiati, nemmeno per pochi minuti.

Temperature minime (dalla più bassa alla più alta)

Pornassio: 14,2°C

Triora: 14,9°C

Pigna: 15,1°C

Montegrosso Pian Latte: 15,6°C

Pieve di Teco: 16,8°C

Rocchetta Nervina: 17,1°C

Triora: 17,4°C

Borgomaro: 17,9°C

Apricale: 18,3°C

Pigna: 18,6°C

Pornassio: 18,9°C

Ranzo: 19,1°C

Ceriana: 19,7°C

Dolceacqua: 19,8°C

Airole: 20,1°C

Montalto Carpasio: 20,2°C

Dolcedo: 20,2°C

Pontedassio: 20,7°C

Castel Vittorio: 20,9°C

Seborga: 20,9°C

Diano Castello: 21,7°C

Ventimiglia: 22,1°C

Ventimiglia: 22,5°C

Ventimiglia: 22,6°C

Cipressa: 22,6°C

Imperia: 23,6°C

Sanremo: 25,1°C

Temperature massime alle 12 (dalla più alta alla più bassa)