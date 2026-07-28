Lutto nel mondo del commercio ponentino: è scomparsa Gemma Osenda, titolare della storica bottega “Sciolè”

Profondo cordoglio nel mondo del commercio locale per la scomparsa di Gemma Osenda, storica titolare della nota bottega "Sciolè" di via Roma. A darne notizia e ad esprimere la propria vicinanza ai familiari sono la Confesercenti cittadina e provinciale, che si uniscono al lutto per la perdita di una figura simbolo del commercio di tradizione. Gemma Osenda aveva guidato a lungo l'attività insieme al marito Luigi Sciolè, per molti anni storico dirigente dell'associazione di categoria, da sempre in prima linea per la tutela dei commercianti e il rilancio della città.

La bottega di via Roma a Sanremo ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la comunità, capace di mantenere negli anni un altissimo livello di qualità nel solco della tradizione di famiglia. Confesercenti esprime le più sentite condoglianze ai figli Gianni e Mirella, al genero Umberto e a tutti i parenti.