Tradizione e storia, una delegazione della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia vola a Iglesias

Ramon Bruno, Domenico Miceli e Michela Leca della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia volano a Iglesias per partecipare alle riunioni organizzative del Campionato italiano di balestra antica da banco che si svolgerà il 19 e il 20 settembre 2026.
Il conestabile della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, il maestro d’armi e la balestriera sono pronti a partecipare alla conferenza prevista in Sardegna domani alle 10. "Un appuntamento di rilievo nazionale che riunirà compagnie e delegazioni provenienti da tutta Italia nel segno della tradizione, della storia e della fratellanza tra balestrieri" - fa sapere Ramon Bruno, una figura conosciuta e stimata nel Ponente Ligure per il suo costante impegno nel mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo e della valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali del territorio.
Imprenditore e punto di riferimento nel settore artigianale alimentare, Ramon Bruno è legato alla realtà di Pasta Fresca Morena, storica attività che porta avanti con passione nel rispetto della tradizione ligure e, inoltre, è socio del Chiosco ABC e ricopre il ruolo di presidente dei Pastai contribuendo così alla tutela e alla promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Nel mondo delle tradizioni storiche, invece, è conestabile della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia e presidente del Sestiere Burgu, oltre a ricoprire numerosi altri incarichi e responsabilità all’interno di associazioni culturali, storiche e sociali. Il suo impegno è, infatti, rivolto alla crescita delle realtà associative e alla diffusione dei valori di appartenenza, collaborazione e volontariato.
Determinato, dinamico e organizzato, coordina eventi, cura i rapporti istituzionali e promuove iniziative culturali con spirito di servizio e grande senso di responsabilità. Crede fortemente nel lavoro di squadra, nell’amicizia e nella trasmissione delle tradizioni alle nuove generazioni. Fiero delle proprie radici, considera un onore rappresentare la Liguria in ogni manifestazione, incontro istituzionale e competizione storica a cui prende parte. In ogni occasione porta con sé i valori, la storia e le tradizioni della sua terra promuovendo con orgoglio l’immagine della Liguria in Italia e oltre i suoi confini. Per Ramon Bruno, il passato non è soltanto memoria ma un patrimonio da custodire, valorizzare e tramandare. La sua attività quotidiana, sia professionale sia associativa, è, infatti, guidata dalla volontà di lasciare un segno positivo nella comunità e di contribuire alla crescita del territorio che ama.