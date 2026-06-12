Tradizione e storia, una delegazione della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia vola a Iglesias

Ramon Bruno, Domenico Miceli e Michela Leca della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia volano a Iglesias per partecipare alle riunioni organizzative del Campionato italiano di balestra antica da banco che si svolgerà il 19 e il 20 settembre 2026.

Il conestabile della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia, il maestro d’armi e la balestriera sono pronti a partecipare alla conferenza prevista in Sardegna domani alle 10. "Un appuntamento di rilievo nazionale che riunirà compagnie e delegazioni provenienti da tutta Italia nel segno della tradizione, della storia e della fratellanza tra balestrieri" - fa sapere Ramon Bruno, una figura conosciuta e stimata nel Ponente Ligure per il suo costante impegno nel mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo e della valorizzazione delle tradizioni storiche e culturali del territorio.

Imprenditore e punto di riferimento nel settore artigianale alimentare, Ramon Bruno è legato alla realtà di Pasta Fresca Morena, storica attività che porta avanti con passione nel rispetto della tradizione ligure e, inoltre, è socio del Chiosco ABC e ricopre il ruolo di presidente dei Pastai contribuendo così alla tutela e alla promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Nel mondo delle tradizioni storiche, invece, è conestabile della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia e presidente del Sestiere Burgu, oltre a ricoprire numerosi altri incarichi e responsabilità all’interno di associazioni culturali, storiche e sociali. Il suo impegno è, infatti, rivolto alla crescita delle realtà associative e alla diffusione dei valori di appartenenza, collaborazione e volontariato.