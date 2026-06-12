Villa Pompeo Mariani apre le porte ai visitatori, due visite guidate per ammirare i celebri "Due Ulivi" immortalati da Monet

Sabato 13 e domenica 14 giugno, alle ore 17, Villa Pompeo Mariani ospiterà due visite guidate dedicate alla scoperta del suo patrimonio storico e naturalistico.
Nel corso delle visite sarà possibile ammirare i celebri "Due Ulivi", immortalati da Claude Monet nel 1884 e dichiarati Alberi Monumentali d'Italia.
L'iniziativa rappresenta un'occasione per conoscere da vicino uno degli elementi più significativi del complesso di Villa Mariani e osservare gli alberi che hanno ispirato il celebre pittore francese durante il suo soggiorno nel territorio.
Il costo di partecipazione è di 8 euro a persona.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 347 2364922.