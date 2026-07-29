Bajardo, alla Chiesetta di San Rocco una giornata di fotografia con il collettivo KhonsuPhotos

Una storia bajocca di partenze, ritorni e radici che uniscono il Ponente Ligure a Parigi. La Chiesetta di San Rocco a Bajardo ospiterà una giornata interamente dedicata alla fotografia e alla narrazione per immagini curata dal collettivo KhonsuPhotos.

Il programma prenderà il via venerdì 31 luglio alle 17 con "Dietro l’obiettivo", un laboratorio fotografico pratico e gratuito aperto a tutti, ideato per approfondire il linguaggio visivo e i meccanismi del racconto fotografico. Per partecipare è possibile prenotarsi tramite il sito ufficiale del collettivo.

Si terrà la presentazione della mostra e del taccuino d’artista "LBP. Livio - Bajardo - Parigi". Frutto di un lavoro di etnografia visuale già presentato a Parigi a inizio anno, l'esposizione racconta tramite dittici fotografici la traiettoria esistenziale di Livio, partito dal borgo ligure per vivere altrove ma costantemente legato al suo paese d'origine. Il progetto costruisce un dialogo intimo tra memoria, appartenenza e distanza.

L'evento è a ingresso libero e la mostra rimarrà allestita e visitabile presso la Chiesetta di San Rocco per tutto il mese di agosto.