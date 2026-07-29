Borghetto San Nicolò, tre giorni di jazz gratuito per i giovani con il maestro Giuseppe Privitera

Tre giorni dedicati alla musica, all'apprendimento e alla condivisione. Dal 28 al 30 agosto prenderà il via a Borghetto San Nicolò un corso gratuito di musica jazz rivolto ai giovani di età compresa tra i 12 e i 20 anni, tenuto dal maestro Giuseppe Privitera.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'associazione "Il jazz va a scuola" e la "Banda musicale di Borghetto San Nicolò", offre ai partecipanti una formula completamente gratuita che comprende corso, vitto, alloggio e trasporti. Per i minorenni che pernotteranno sarà garantita la presenza di un accompagnatore. Il percorso formativo vanta il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e prevede il rilascio di un attestato finale di partecipazione.

A coronamento della tre giorni, nel pomeriggio di domenica 30 agosto alle ore 17.00, gli allievi si esibiranno nel concerto finale, a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

L'attività è finanziata dal Progetto BIP (Benessere Inclusione Partecipazione) di Regione Liguria, unitamente al contributo di altri enti e associazioni del territorio. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate compilando il modulo online disponibile sui canali ufficiali dell'organizzazione.