Arma di Taggia, a Villa Boselli la retrospettiva "Impressioni del Ponente" in ricordo del pittore Umberto Corradi

Villa Boselli ad Arma di Taggia ospiterà dal 1° al 15 agosto la mostra antologica "Impressioni del Ponente", un omaggio dedicato alla memoria del maestro Umberto Corradi, noto come il "Pittore di Arma di Taggia", a dieci anni dalla sua scomparsa.

L’esposizione, patrocinata dal Comune di Taggia, ripercorre l'eredità artistica dell'autore attraverso un percorso che dagli anni '60 giunge fino ai primi anni Duemila. Tra le opere in mostra figurano i paesaggi luminosi della riviera, i carrugi, le marine, i laghetti dell'entroterra e le composizioni floreali tipiche della sua ricerca impressionista.

L'inaugurazione si terrà sabato 1° agosto alle ore 18:00 alla presenza delle autorità locali. Il commento critico sarà affidato al Professor Fulvio Cervini, affiancato dall'Avvocato Massimo Corradi, figlio dell'artista, che offrirà una testimonianza sul percorso umano e pittorico del padre.

«Questa mostra non è solo un tributo a un grande artista, ma un atto d'amore verso la nostra terra, che Umberto Corradi ha saputo dipingere con la sensibilità e la luce tipiche dei grandi maestri impressionisti» dichiara il Consigliere con delega alla Cultura, Chiara Cerri.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, mentre dal venerdì alla domenica saranno previste anche le aperture serali dalle 21:00 alle 23:00.