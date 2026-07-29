Ventimiglia, dal 1° agosto al Museo MAR la mostra "Balzi Venus and Beyond" di Patrizia A. Salles

Inaugurerà sabato 1° agosto presso la storica Fortezza dell'Annunziata, sede del Museo MAR di Ventimiglia, la mostra personale di Patrizia A. Salles dal titolo "Balzi Venus and Beyond: Exploring Distant Paths".

L'esposizione, curata dall’Archivio Balbo e allestita lungo gli spazi del museo affacciato su Cala del Forte, presenta 50 opere tra sculture e lavori a tecnica mista. Il progetto mette in relazione il linguaggio visivo delle prime comunità umane con la contemporaneità, affrontando temi legati all'umanità, alla cultura e al rapporto con l'ambiente circostante.

La ricerca artistica attinge al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi e dei territori limitrofi, richiamando forme primordiali, spiritualità e riflessioni sulle migrazioni dei popoli antichi in risposta alle trasformazioni ambientali e sociali.

«L'Italia nord-occidentale e la vicina Francia custodiscono paesaggi di straordinaria importanza per la storia dell'uomo — spiega l'artista Patrizia A. Salles —. Vivere e viaggiare in questa regione ha plasmato il mio lavoro. La mostra invita a riflettere sulla nostra comune umanità, sul nostro passato e sul futuro che condividiamo».

La mostra rimarrà visitabile presso il Museo MAR di Ventimiglia per tutto il mese di agosto, dal 1° al 29 agosto 2026.