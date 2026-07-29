Mago, musica e divertimento: a Sasso torna il Carnevale estivo (Foto)

Musica e divertimento a Sasso. Sabato 1° agosto nella frazione di Bordighera andrà in scena il Carnevale estivo 2026.

Torna anche quest'anno l'atteso evento proposto dalla Pro Loco di Sasso. "Il carnevale estivo di Sasso è per tutti noi una tradizione che si ripete tutti gli anni e che ci ricorda le nostre origini. Quest'anno, infatti, si festeggerà il 55° carnevale estivo" - fanno sapere gli organizzatori - "La serata inizierà intorno alle 19:30 con lo spettacolo del nostro mago, che farà compagnia ai nostri bambini e poi si sposterà nella piazza centrale del paese per continuare a intrattenere i più piccini. La cucina sarà, invece, operativa dalle 19:30 alle 21:30/22 con il nostro menù classico e dopo continuerà a preparare salsicce e braciole. E' possibile prenotare i tavoli contattando Roberto al 3356643937. La serata, infine, sarà animata dalla musica di Cristian e la Luna Nueva a partire dalle 21 fino all'una".