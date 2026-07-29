Arma di Taggia, la Banda Pasquale Anfossi festeggia 170 anni con il concerto in piazza Chierotti

Un importante traguardo storico e della tradizione musicale locale: quest'anno la Banda "Pasquale Anfossi" taglia il nastro dei 170 anni di fondazione. Dal lontano 1856 la formazione rappresenta una presenza costante negli eventi civili e religiosi del territorio, portando il nome del celebre compositore tabiese Pasquale Anfossi (1727-1797), illustre figura del Settecento europeo di cui nel 2027 ricorrerà il trecentenario dalla nascita.

Per celebrare l'anniversario, la banda si esibirà giovedì 30 luglio alle ore 21:00 in Piazzale Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. A dirigere il complesso sarà il M° Vitaliano Gallo, che proporrà un vasto ed eclettico repertorio spazia dai classici dell'opera e della lirica fino ai grandi successi della canzone italiana e internazionale: in scaletta brani di Verdi, Mascagni, Bartolucci, Sousa, Lincke, Warren, Kern, Fain, Arlen, Kaempfert, Ricketts, Bernstein, Chiappa, Trovajoli, Cutugno e Modugno.

Il concerto verrà successivamente replicato in altre due tappe liguri:

Martedì 4 agosto (ore 21:25) ad Andora (SV), presso il Sagrato della Chiesa dell'Accoglienza;

ad (SV), presso il Sagrato della Chiesa dell'Accoglienza; Lunedì 10 agosto (ore 21:15) a Molini di Triora (IM), in Piazza Nuova.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. L'associazione ricorda inoltre che proseguono regolarmente i corsi interni di Musica d'Insieme e Strumento.