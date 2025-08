Badalucco investe nell’arte, nella piazza e nelle strade rurali: al via tre interventi finanziati con l’avanzo di amministrazione

Il Comune di Badalucco utilizzerà una parte del proprio avanzo di amministrazione per finanziare tre interventi chiave sul territorio, puntando su cultura, socialità e viabilità. È quanto deciso dal Consiglio comunale con la delibera approvata a luglio, che prevede l’impiego complessivo di 28.003,20 euro.

Il primo intervento riguarda la sistemazione della Art Gallery comunale, con il rifacimento dell’impianto d’illuminazione ormai obsoleto. L’investimento, pari a 8.003,20 euro IVA inclusa, servirà ad acquistare e installare un nuovo sistema di luci a led, più efficiente e a norma, migliorando così la fruizione degli spazi espositivi.

Il secondo progetto prevede il completamento della riqualificazione di piazza Marconi, cuore pulsante della vita sociale del paese. Dopo gli interventi già realizzati negli anni scorsi – tra cui una pergola ombreggiante con rampicanti e un elemento d’arredo multifunzione in ferro e legno – il Comune interverrà con la finitura del chiosco fisso, pensato come punto ristoro a disposizione delle associazioni locali, e con l’impianto di illuminazione scenografica della piazza. Per questa fase conclusiva sono stati stanziati 10.000 euro.

Infine, l’amministrazione comunale cofinanzierà con altri 10.000 euro un importante progetto intercomunale con Montalto Carpasio, capofila dell’iniziativa. L’intervento riguarda il miglioramento della viabilità d’accesso alla borgata rurale del Poggio, danneggiata da una frana avvenuta il 1° gennaio 2023. Il progetto, già avviato, prevede la messa in sicurezza e il ripristino della strada per garantire il collegamento veicolare verso le abitazioni e l’agriturismo presenti sul versante di Badalucco. Il contributo di Badalucco rientra in un Protocollo d’Intesa tra i due comuni, con scadenze di rendicontazione fissate al 22 settembre 2025.

Tre progetti diversi per finalità, ma accomunati dalla volontà di valorizzare il territorio, promuovere la cultura e migliorare i servizi alla cittadinanza. Un impiego mirato delle risorse comunali che guarda al futuro senza trascurare la cura del presente. Con questi interventi, Badalucco ribadisce la propria identità di borgo attivo e dinamico, capace di investire in bellezza, funzionalità e coesione sociale.