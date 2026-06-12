Tre giorni di prodotti d'eccellenza, street food e musica: a Camporosso prende il via "Là C'è Birra!" (Foto)

Tre giorni di birra artigianale, street food, musica e divertimento a ingresso libero. Ha preso il via ieri presso il Centro Polivalente "Giovanni Falcone" di Camporosso il festival che celebra la Birra d'Autore e le eccellenze gastronomiche: "Là C'è Birra!".

Tre serate da vivere senza fretta, tra degustazioni, concerti, street food, incontri, esperienze e tanta voglia di condividere emozioni e esperienze organizzate da ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici con il patrocinio e la collaborazione della città di Camporosso e di CNA Imperia. "Ci sono eventi a cui si partecipa e poi ci sono eventi che si vivono. 'Là C'è Birra!' nasce proprio con questo obiettivo: creare un luogo dove persone diverse possano incontrarsi attorno a ciò che più unisce. Una buona birra. Un buon piatto. Una bella canzone. Un sorriso" - dicono gli organizzatori - "Ad attendere il pubblico ci saranno numerosi birrifici artigianali provenienti da Liguria, Piemonte e altre regioni italiane, con birre capaci di raccontare territori, tradizioni e innovazione. Accanto alle spine prenderà vita un grande percorso gastronomico con alcuni dei migliori protagonisti del food del Ponente ligure e non solo. Dalla farinata cotta nel tradizionale tegamino alle specialità gluten free, dai burger gourmet alle carni alla griglia, dal pulled pork alle costine BBQ, fino ai gelati artigianali, ai prodotti da forno e alle eccellenze della tradizione locale. Ogni stand sarà una storia. Ogni assaggio sarà un viaggio. Ogni brindisi sarà un ricordo. Non mancherà la musica dal vivo. Band, concerti e DJ set accompagneranno il pubblico durante tutto il weekend, trasformando le serate in una grande festa sotto le stelle perché una buona birra è ancora più buona quando viene condivisa con gli amici e accompagnata dalla giusta colonna sonora. Tra le novità dell'edizione 2026 ci sarà anche la presenza di CNA Imperia e del progetto ARTI-turismo, la nuova frontiera del turismo esperienziale che permetterà ai visitatori di conoscere da vicino il mondo degli artigiani, delle produzioni locali e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. 'Là C'è Birra!' vuole essere molto più di una manifestazione. Vuole essere un punto di incontro tra persone, culture, sapori e passioni. Un evento capace di coinvolgere famiglie, giovani, turisti, appassionati di birra e semplici curiosi. Un'occasione per vivere il territorio in modo autentico.

Camporosso fino al 13 giugno sarà, perciò, il cuore pulsante della convivialità all'insegna del gusto e della musica. "Questa è una delle manifestazioni più interessanti della stagione, tre giorni per accogliere a Camporosso giovani e visitatori in una location altamente attrattiva e ricca di offerte e che ci dà l'occasione per entrare nel vivo dell'estate camporossina" - dice l'assessore Rosella Gastaldo - "Voglio ringraziare innanzitutto l'associazione Aceb, Stefano Urso come presidente, lo staff e i suoi volontari per aver scelto il nostro centro Falcone come base per questo evento di grande richiamo e per le cure dimostrate alla stessa struttura. Infatti, proprio per mezzo di una loro recente donazione, le nostre sale sono dotate di un nuovo frigo a servizio dei numerosi utenti e di un impianto di microfonatura rinnovato e più performante ma, soprattutto, ringrazio l'organizzazione per aver condiviso con l'amministrazione comunale e con l'assessorato alle Manifestazioni un'ulteriore occasione per portare nella nostra città grandi prodotti d'eccellenza, da degustare ovviamente in compagnia e con ottima musica. Si tratta di prodotti legati principalmente al territorio e questo è sicuramente un valore aggiunto e segno che l'attenzione al territorio di questa iniziativa è alta, valore che è anche in linea con una delle priorità della nostra amministrazione. Ringrazio la Regione Liguria sempre presente a Camporosso e, in rappresentanza, i consiglieri regionali Walter Sorriento, Veronica Russo, Armando Biasi, Enrico Ioculano, le forze dell'ordine e della sicurezza e tutti gli operatori che hanno aderito".