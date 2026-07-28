Performer Cup, la Liguria ancora protagonista su Rai 2: quarta convocazione consecutiva per la squadra regionale

La Liguria si conferma tra le regioni di riferimento nel panorama delle arti performative italiane. Per il quarto anno consecutivo, infatti, la squadra regionale è stata convocata per partecipare a "Performer Cup", il programma televisivo dedicato ai talenti dello spettacolo che torna su Rai 2 con la quinta stagione. Le prime due puntate saranno trasmesse venerdì 1 e sabato 2 agosto alle 14.15, portando sul piccolo schermo una rappresentanza di giovani artisti liguri che si sono distinti durante il Campionato di Arti Multidisciplinari "Performer Cup Italy Pass", conquistando un importante bottino di medaglie nella Classe A.

A guidare la delegazione ligure sarà il cantante Marco Caudullo, chiamato a capitanare una squadra composta da interpreti provenienti da diverse realtà del territorio. Tra i protagonisti figurano i savonesi Raffaele Grisolia ed Elena Pedone, entrambi cantanti, la performer Alice Ghione, la ballerina Elena Aquara e il batterista Sebastiano Susco. A rappresentare il Ponente ci saranno anche le Triple Girls di Sanremo, il trio formato da Selene Rossi, Diletta Genovese e Noelle Evandra Cirulli, pronte a portare sul palco energia, entusiasmo e talento davanti al pubblico di Rai 2.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla responsabile regionale del progetto, Manuela Gaslini, che ha sottolineato il valore del percorso svolto dai giovani artisti liguri. "Sono soddisfatta dei traguardi ottenuti tramite le selezioni che hanno portato questi giovani pieni di talento alla trasmissione televisiva. Spero che il progetto possa crescere ancora di più nella nostra Regione, perché sono sicura che tanti altri talentuosi performer potranno ottenere una buona vetrina in 'Performer Cup'", ha dichiarato.

Un risultato che, oltre all'impegno dei concorrenti, nasce anche dal lavoro organizzativo dello staff ligure. Insieme a Manuela Gaslini, hanno contribuito alla preparazione della squadra Laura Sichetti, Liana Saviozzi e Gabriella Bracco, protagoniste di un'attività che negli ultimi anni ha consentito alla Liguria di ritagliarsi uno spazio sempre più importante all'interno della manifestazione televisiva.

L'appuntamento con "Performer Cup" rappresenta quindi un'occasione per sostenere i giovani talenti del territorio e seguire da vicino il percorso di artisti che porteranno il nome della Liguria sul palcoscenico nazionale. Una presenza ormai consolidata quella della squadra regionale, chiamata ancora una volta a confermare il livello raggiunto nelle arti multidisciplinari e nello spettacolo dal vivo.