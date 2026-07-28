A Ospedaletti una serata dedicata ai successi di Renga e Nek: il 2 agosto arrivano gli Ultrapop

Sarà una serata all'insegna della grande musica italiana quella in programma domenica 2 agosto, quando il Piazzale al Mare di Ospedaletti ospiterà il concerto degli Ultrapop, band protagonista di un tributo dedicato a due tra le voci più amate del panorama musicale nazionale: Francesco Renga e Nek.

L'appuntamento è fissato per le 21.30 e promette di far cantare il pubblico sulle note dei brani che hanno segnato oltre vent'anni di musica italiana. L'ingresso sarà gratuito.

Gli Ultrapop porteranno sul palco uno spettacolo costruito attorno ai più grandi successi dei due artisti, ripercorrendo un repertorio che ha accompagnato intere generazioni. In scaletta non mancheranno canzoni come "Angelo", "Meravigliosa (La Luna)", "Laura non c'è" e "Fatti avanti amore", insieme ad altri brani che hanno contribuito al successo di Renga e Nek.

Lo show punta a ricreare l'energia dei concerti dei due cantautori, con arrangiamenti fedeli agli originali e un'esibizione dal vivo pensata per coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine. La band propone infatti un viaggio attraverso i grandi classici della musica pop italiana, con un repertorio che nel corso degli anni ha conquistato milioni di ascoltatori.

L'evento è patrocinato dal Comune di Ospedaletti e rappresenta un nuovo appuntamento dell'estate cittadina, pensato per offrire una serata di musica e intrattenimento a residenti e turisti.

L'appuntamento è quindi per domenica 2 agosto alle 21.30, sul Piazzale al Mare di Ospedaletti, per una notte dedicata alle emozioni e ai grandi successi di Francesco Renga e Nek, reinterpretati dagli Ultrapop.