Bordighera, tutto pronto per "E…STATE IN TENCO – Bordighera d'Autore": verso il sold out tra libri e musica

Bordighera si prepara ad accogliere un fine settimana dedicato alla grande canzone d'autore e alla cultura, con una partecipazione che si avvicina al tutto esaurito. Sabato 1 e domenica 2 agosto i Giardini Lowe ospiteranno "E…STATE IN TENCO – Bordighera d'Autore", la rassegna promossa dalla Fondazione Club Tenco e dal Comune di Bordighera, che porterà sul palco artisti, giornalisti e scrittori per due serate a ingresso gratuito, con prenotazione online. A condurre gli appuntamenti saranno Massimo Schiavon e Massimo Milone, mentre il programma prenderà il via entrambe le sere alle 21.00, alternando presentazioni letterarie e spettacoli musicali.

La prima serata, sabato 1 agosto, si aprirà alle 21 con la presentazione del libro "IO DICO", omaggio a Giorgio Faletti curato da Roberta Bellesini Faletti e Chiara Buratti. Il volume raccoglie citazioni, aforismi e testi poetici inediti dell'artista, tratti dai suoi libri, dalle interviste e dalle canzoni, restituendo il ritratto di una figura poliedrica attraverso ricordi e testimonianze, tra cui quelle firmate da Jeffery Deaver e Massimo Cotto. Alle 21.30 spazio invece allo spettacolo "Canzoni per la pace – Un viaggio musicale contro ogni guerra", con Andrea Scanzi accompagnato dai Borderlobo, in un percorso tra i grandi inni pacifisti della storia della musica internazionale.

Sul palco salirà una formazione composta da musicisti di primo piano, con Andrea Parodi alla voce e chitarra acustica, Alex "Kid" Gariazzo alla voce e alle chitarre, Michele Guaglio al basso, Massimiliano Malavasi alla batteria e Riccardo Maccabruni alla voce, pianoforte, organo e fisarmonica. Lo spettacolo unirà racconto e musica dal vivo in un viaggio attraverso le canzoni che hanno saputo raccontare il valore della pace, affrontando il tema dei conflitti con il linguaggio universale della musica d'autore.

Domenica 2 agosto la rassegna riprenderà alle 21 con la presentazione del volume "Amilcare e Sanremo. Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco", scritto da Luciano "Lucien" Barbieri. Il libro ripercorre la figura del fondatore del Club Tenco, attraverso documenti, immagini, testimonianze e materiali raccolti negli anni, restituendo il profilo di uno dei protagonisti della storia della canzone d'autore italiana. Un omaggio a chi ha contribuito a dare vita a un progetto culturale che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale nazionale e internazionale.

La serata proseguirà alle 21.20 con il live del cantautore Luca Romagnoli, frontman dei Management (ex Management del Dolore Post-Operatorio), tra i nomi più rappresentativi della scena indipendente italiana. A chiudere la manifestazione, dalle 22, sarà invece il concerto piano e voce di Morgan, protagonista di un'esibizione che attraverserà il suo vasto repertorio artistico, ripercorrendo alcune delle pagine più significative della sua carriera.

L'appuntamento di Bordighera rappresenta anche un'anticipazione del Premio Tenco 2026, che tornerà al Teatro Ariston di Sanremo nelle giornate del 22, 23 e 24 ottobre. Sono già aperte le prevendite per abbonamenti e singole serate, con una novità dedicata ai più giovani: uno sconto del 15% sugli abbonamenti riservato agli under 25, valido per gli acquisti effettuati al botteghino del Teatro Ariston. Un'iniziativa che conferma la volontà del Club Tenco di avvicinare le nuove generazioni alla canzone d'autore, mantenendo vivo il patrimonio culturale costruito in oltre cinquant'anni di attività.