Andagna, tutto pronto per l'atteso appuntamento E Lizzette de San Zane di sabato 13 giugno

Sabato 13 giugno torna l’atteso appuntamento con E Lizzette de San Zane, una manifestazione che trasforma l'intero paese in un palcoscenico incantato dove i cinque sensi diventano i veri protagonisti. Questa rievocazione delle Lucciole di San Giovanni accompagna i visitatori lungo un suggestivo percorso tra i caratteristici carruggi, illuminati dalla calda e soffusa atmosfera dei lumini, offrendo un’esperienza enogastronomica immersa nella magia delle prime notti d’estate.

Il programma propone due diversi itinerari pensati per soddisfare ogni palato tra le cantine e le aie del borgo. All'ingresso, i partecipanti possono selezionare il proprio percorso preferito, ricevendo in dotazione il bicchiere con l'apposito porta bicchiere da collo, la mappa del tragitto e una scheda per votare la propria band preferita tra quelle in gara.

Il Percorso A, proposto al costo di 20,00€, è dedicato a chi desidera un menù più classico. Si potrà scegliere un primo piatto tra pasta al ragù o al pesto, un secondo a scelta tra cima alla ligure o porchetta accompagnata da condiglione, concludendo con un dolce. Ogni portata sarà abbinata a una bevanda a scelta tra vino, birra o analcolico. Il Percorso B, sempre al costo di 20,00€, invita invece alla scoperta dei sapori locali con un itinerario ricco di specialità tipiche di Andagna. Il menù prevede verdure ripiene alla ligure, friscioi con erbette, il tradizionale rezegnun con salsiccia, bruschette e un assaggio di formaggi della valle, il tutto accompagnato da vino, birra o bevande analcoliche.

L'evento fa da cornice alla undicesima edizione di Belin, che band!, il concorso dedicato ai talenti musicali del territorio. Dalle 20.00 alle 22.00, diversi gruppi animeranno il percorso enogastronomico offrendo la propria musica al pubblico. Tra i protagonisti musicali di questa serata figurano Alkemian, Anna and the Monkeys, Applefield, Beat Up, Esapop, Icompagnia Lunatica e The Beat Less and Their Backing Singers. Ogni visitatore munito di pass avrà diritto a esprimere un voto per eleggere la band preferita, che al termine della competizione si aggiudicherà un premio del valore di 500,00€.

Dopo le esibizioni itineranti, la festa si sposterà presso il Piazzale Manifestazioni, dove sarà attivo un punto ristoro con servizio bar e specialità come rostelle e patatine. La serata proseguirà alle 22.00 con l’esibizione dei Nos, vincitori dell'edizione 2025, per poi giungere alle 23.30 al momento culminante della premiazione della band vincitrice del 2026. La notte si concluderà infine con l'intrattenimento musicale curato da Dj Comix.