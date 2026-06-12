Apericena etnico, immagini, musica e solidarietà: a Sanremo va in scena "Mondi a tavola" (Foto)

Apericena etnico, immagini, musica e solidarietà. A villa Nobel a Sanremo, mercoledì 17 giugno, andrà in scena "Mondi a tavola", iniziativa organizzata dall’associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo OdV insieme a Caritas Intemelia OdV e resa possibile dal cofinanziamento di CSV Polis e dalla società Prime Quality che ha messo a disposizione la splendida location di Villa Nobel.

"Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale del rifugiato verrà proposto un apericena etnico preparato da ospiti ed ex ospiti del Centro di Accoglienza che l’associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo OdV gestisce sul territorio sanremese da ormai più di dieci anni" - dicono gli organizzatori - "Sono proprio loro, i ragazzi richiedenti asilo accolti, ma anche i rifugiati che sono passati dal nostro centro anni fa e che ora si sono completamente integrati, a invitare la cittadinanza a tavola come restituzione rispetto all’accoglienza che hanno ricevuto. L’obiettivo è creare un’occasione di condivisione con queste persone che rimangono sempre un po' ai margini della nostra società e con le quali non sempre si ha la possibilità di passare una serata o scambiare due parole".