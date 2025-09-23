Sanremo: oggi verrà abbattuto il muro di via Solaro di fronte all'hotel Eden, nuovo passo verso una migliore viabilità (Foto)

Giornata importante, quella odierna, per la viabilità della zona Foce di Sanremo: oggi verrà abbattuto il muro che per anni ha rappresentato una criticità all'inizio di via Solaro. L’intervento, che rientra nell'ambito dell'accordo con il comune per la ristrutturazione dell'hotel Eden consentirà di ampliare la carreggiata, rendendo più agevole e sicuro il transito dei veicoli, in particolare nei punti di incrocio e durante i momenti di maggiore afflusso legati alle aree sportive della zona.

“Quella è sempre stata una percorrenza critica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – e poter eseguire i lavori per allargare la strada è sicuramente una notizia positiva”. Grazie a un accordo tra il Comune e la proprietà dell’hotel Eden, che sta eseguendo lavori nell’area, la strada potrà raggiungere una larghezza di 6,5 metri, con ulteriore ampliamento nella curva più stretta. L’intesa ha previsto l’arretramento di parte della proprietà privata, così da cedere lo spazio necessario al Comune per realizzare l’opera. “Era una criticità che da anni volevamo risolvere – prosegue Donzella – e con la disponibilità della proprietà dell’hotel Eden siamo riusciti a trovare una soluzione che migliorerà il flusso della circolazione. È un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per il bene della città”.

L’abbattimento del muro segna il primo passo di un intervento atteso da tempo e inserito nel programma degli investimenti comunali. Nei prossimi mesi si procederà con le ulteriori fasi operative per garantire una viabilità più sicura e scorrevole lungo via Solaro. Sanremo ritroverà a breve uno dei suoi simboli storici dell’ospitalità. È infatti in fase di completamento la ristrutturazione dell’ex Hotel Eden, un progetto ambizioso che ha trasformato una delle strutture ricettive più antiche della città in un raffinato hotel a 4 stelle. L’intervento, archittettonico è strutturale è stato affidato a Francesca Formaggini e dello Studio Formaggini Architettura Ingegneria, ha saputo coniugare rispetto per la tradizione e una visione contemporanea del lusso.

Il nuovo Eden mantiene intatta l’eleganza del suo passato, interpretandola attraverso uno stile neoclassico che diventa filo conduttore di ambienti e arredi. Una scelta che celebra il patrimonio culturale della struttura e, allo stesso tempo, la proietta verso una dimensione più moderna e internazionale. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto i laboratori artigianali di Gruppo 5, dove falegnami e maestranze specializzate hanno realizzato arredi su misura: pezzi unici che esaltano il carattere dell’hotel e ne consolidano l’identità nel panorama dell’ospitalità di pregio.

Le 49 camere, tra cui 8 suite, sono il cuore pulsante della nuova struttura. Ogni spazio è stato progettato con attenzione al dettaglio:

- testiere imbottite in ecopelle bianca, vere protagoniste delle stanze;

- sedute eleganti in tessuti pregiati;

- dettagli dorati negli specchi, nelle applique e nei lampadari in vetro;

- marmi di pregio per superfici e rifiniture.

Le suite riservano un tocco esclusivo: una vasca freestanding al centro della stanza, simbolo di relax e lusso contemporaneo.

Anche la sala ristorante riflette l’approccio progettuale: simmetria nelle geometrie, equilibrio cromatico e un’atmosfera calda e sofisticata. I tavoli in legno con basamenti dorati, le sedute dai toni vinaccia e sabbia e le nicchie rivestite in marmo per l’area buffet donano all’ambiente un’allure raffinata, perfetta cornice per l’esperienza gastronomica. La ristrutturazione non si è limitata agli spazi privati e alla ristorazione. Sono stati completamente rinnovati anche il centro benessere, la zona piscina, la sala congressi, oltre a hall e reception, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa, tra relax, business e ospitalità.

Il nuovo Eden si presenta come un punto di riferimento per la città, capace di accogliere turisti e viaggiatori con uno stile unico che fonde memoria storica e comfort contemporaneo. Un progetto che segna un passo importante per la valorizzazione dell’offerta turistica sanremese, restituendo alla Riviera dei Fiori un gioiello dell’ospitalità di alto livello.