Perinaldo, al via la quarta edizione del Premio letterario “Dalle antiche pietre: misteri, sapori e profumi del Noir”

La cultura e il fascino del genere Noir si intrecciano nuovamente tra le strade e la storia di Perinaldo. È stata infatti ufficialmente indetta la quarta edizione del premio letterario “Dalle antiche pietre: misteri, sapori e profumi del Noir”, un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo consolidarsi come un appuntamento di riferimento per il panorama letterario locale e nazionale.

Il concorso, nato dalla collaborazione tra l’associazione Esprit, il Comune di Perinaldo e la rivista Writers Magazine Italia (diretta da Franco Forte), mira a promuovere la bellezza, le tradizioni e il patrimonio storico del borgo ligure, unendo la narrazione al territorio.

"Siamo particolarmente soddisfatti di indire la quarta edizione del nostro Premio – ha commentato Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo –. Dopo il successo della precedente edizione dedicata alle Cassiniane, il Premio è cresciuto costantemente. Ringrazio chi ha partecipato e tutti coloro che vorranno condividere con noi, con l’associazione Esprit e con Writers Magazine Italia, la storia illustre delle nostre vallate, unite al mare e a Sanremo. Anche questo premio è uno strumento culturale per far conoscere la bellezza dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni, che vogliamo conservare".

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli scrittori. Per concorrere è necessario inviare un racconto noir inedito (massimo 10 cartelle, ovvero 20.000 battute spazi inclusi) entro e non oltre il 31 luglio 2026.

I criteri di valutazione: La giuria riserverà una particolare attenzione alle opere di ambientazione storica che sapranno integrare:

Riferimenti al gusto e alle tradizioni enogastronomiche di Perinaldo.

Cenni alla storia scientifica del territorio.

Il legame con l’Osservatorio e con grandi personalità locali come l'astronomo Giandomenico Cassini.

Come partecipare: Gli autori possono partecipare con un massimo di due opere, inviandole in formato .doc o .rtf all’indirizzo e-mail del Comune di Perinaldo (info@perinaldo.org). Il file dovrà contenere, oltre al testo del racconto, i dati anagrafici completi dell’autore e una breve biografia.

Il racconto vincitore sarà pubblicato in un fascicolo della prestigiosa rivista Writers Magazine Italia. La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità cittadine, durante la quale verranno consegnati targhe e diplomi anche ai finalisti.

L’impegno di Associazione Esprit Il premio rappresenta l'anima dell'associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cotè, nata con l'obiettivo di valorizzare la Riviera di Ponente e il suo entroterra attraverso la cultura, l'arte e la convivialità. Un progetto ambizioso che, sotto la guida del Consiglio Direttivo presieduto da Marzia Taruffi, lavora quotidianamente per diffondere l'identità del territorio a livello sovranazionale.

Per consultare il regolamento completo e restare aggiornati sui finalisti, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Perinaldo.