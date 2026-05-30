Prorogata fino al 7 giugno la mostra Buduar al Casinò di Sanremo

Viene prorogata sino al 7 giugno al Casinò di Sanremo la mostra itinerante Catalogo dei divani leggendari – Le copertine di Buduàr messe a nudo, un progetto espositivo che documenta quattordici anni di attività della rivista Buduàr – Almanacco dell’arte leggera.

L’esposizione presenta una selezione organica dei disegni originali realizzati per le copertine della rivista, dal numero zero al numero cento, inclusi i numeri speciali (Extra). Le opere sono esposte nella loro forma originaria, prive degli elementi grafici editoriali, al fine di valorizzarne il segno, la composizione e l’impianto espressivo.

Il percorso espositivo si sviluppa attorno al tema del divano, elemento distintivo e simbolico della rivista, introdotto da Carlo Squillante. Tale soggetto, interpretato nel tempo da numerosi autori italiani e internazionali, costituisce il filo conduttore della mostra, offrendo una pluralità di linguaggi visivi e approcci stilistici.

Una prima selezione della mostra, dedicata alle prime cinquanta copertine, è stata presentata nel 2021 a Saint-Just-le-Martel. La versione completa del progetto è stata successivamente ospitata a Lucca, all’interno della rassegna Racconti nella Rete, ideata e diretta da Demetrio Brandi.

La cura e l’allestimento della mostra sono affidati a Laura Lapis.

L’approdo al Casinò di Sanremo rappresenta un’ulteriore tappa di rilievo per un’iniziativa che coniuga valorizzazione dell’illustrazione contemporanea e memoria editoriale.

Buduàr – Almanacco dell’arte leggera, fondato nel 2012 da Dino Aloi e Alessandro Prevosto, è una rivista dedicata all’umorismo grafico e letterario.

La direzione è affidata ai fondatori; caporedattore è Marco De Angelis, mentre il coordinamento redazionale è curato da Laura Lapis.

La pubblicazione si caratterizza per il coinvolgimento di autori italiani e internazionali e per la presenza, in ogni numero, di una copertina originale affidata a un artista diverso, chiamato a reinterpretare il tema del divano, elemento identitario del progetto editoriale.

Nel corso degli anni, la rivista ha sviluppato un archivio significativo per qualità e varietà dei contributi, raggiungendo il traguardo dei 100 numeri pubblicati, affiancati da numeri speciali e iniziative editoriali parallele.

Nel 2017 Buduàr è stata insignita del Premio Pino Zac quale miglior rivista umoristica online.