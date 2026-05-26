Sanremo apre "Le Muse festival al femminile 2025" nel segno della pace. Il 5 giugno la mostra inaugurale (Foto)

La 5° edizione de Le Muse festival al femminile si apre quest’anno, il 5 giugno a Sanremo, con un progetto dedicato alle donne e ai loro racconti di guerra e pace. “Facciamo Pace” sarà un itinerario culturale tra Sanremo, Ormea e Costarainera con un’esposizione, un dibattito e una presentazione letteraria e a Costarainera, con una rassegna di libri, un laboratorio di poesia e un concerto, per concludersi il 23 agosto.

L’assunto del festival è come sempre la creatività delle donne, il festival offre un palcoscenico a scrittrici, musiciste e artiste emergenti e dà loro la parola su temi importanti: quest’anno parliamo di pace.

"Questo festival - esordisce l'assessore alla cultura di Sanremo Enza Dedali - è veramente carico di contenuti. Ogni anno i temi vengono trattati con professionalità e competenza. Quest'anno il festival si articola sui vari luoghi della cultura che siamo riusciti ad aprire e le iniziative del festival si svolgeranno tra l'oratorio di Santa Brigida, in Pigna e in Piazza Cassini 10/11. E' quindi anche motivo di orgoglio ospitare questi luoghi trattando di un tema così importante come quello della pace".

Prende poi la parola Daniela Mencarelli, presidente "Le Muse festival al femminile": "Siamo contentissimi di iniziare il festival qui a Sanremo. Apriremo con una mostra di 16 artiste dal titolo Facciamo pace, un titolo evocativo che richiama l'età dell'infanzia, un periodo di pace appunto con l'auspicio di evitare i conflitti e affrontarli in maniera diversa".

Si inizia il 5 giugno a Sanremo, alla Galleria Civica, a via Palma, 16, alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra “Facciamo Pace”, curata da Francesca Rotta Gentile. Artiste internazionali presentano i loro lavori che raccontano l’orrore della guerra e i sogni di pace che muovono l’animo umano.

All’esposizione, visitabile tutti i giorni fino al 21 giugno grazie al supporto della Banca del Tempo di Sanremo, segue il dibattito “Le donne raccontano la guerra”, sempre il 7 giugno alle 18.30 allo Spazio di piazza Cassini 10/11 a cui partecipano Monica Laffranco, Maria Sepe e Daniela Cassini. Il dibattito è sollecitato da letture dall’omonimo libro di Lidia Menapace “Fuori la guerra dalla storia”. Si prosegue l’11 giugno e il 14 giugno, sempre alle 18.30 allo Spazio di piazza Cassini con “Le donne e la guerra” a cura di Francesca Rotta Gentile che racconta lo stupro etnico nella ex Jugoslavia come arma di guerra contro migliaia di donne – partecipa l’avvocata Agata Amanati con un intervento sullo stupro etnico in Sudan. La seconda presentazione riguarda Gaza e i diritti umanitari con Martina Marchio, autrice di “Brucia anche l’umanità”. Segue la presentazione del libro “Se son rose” di Gabriella Mereu il 17 giugno 2023. Le interviste e la conduzione del dibattito sono a cura di Daniela Mencarelli Hoffman e di Elena Orsini. Il programma prosegue, sempre nello spazio di piazza Cassini, il 18 giugno alle 17.30 con il laboratorio introduttivo “Premesse di Pace” sulla Comunicazione Non Violenta (CNV) di Marshal Rosenberg, condotto da Angela Attilio. Alle 21 è previsto il reading “21 grammi” di Bruna Bertolo con Marta Sangiovanni e un dibattito finale. Il 21 giugno sono previsti il concerto di Anita Soul Pop, all’ex Oratorio di Santa Brigida (via Capitolo, 15), alle 21.00.

Il 25 giugno si prosegue a Costarainera con il primo di quattro appuntamenti di “Libri d’estate con Le Muse – Aperitivo con l’Autrice” con Loredana Cornero e il suo racconto sull’emigrazione femminile con “Sulle ali del cambiamento” a cui segue il 5 luglio Sara Magnoli con “Se doveva succedere”; il 19 luglio il romanzo “L’ultima estate” di Ilaria Cipriani e il 12 agosto Barbara Bottaro con “Lo stile italiano da Rosa Genoni a Dore”. Le interviste sono a cura di Daniela Mencarelli Hoffman e Gabriella Benedetti, le letture di Elena Orsini e Francesca Mareri, le degustazioni di vini sono offerte dal sommelier Stefano Semeria. Il 23 agosto, alle 21, si terrà a Costarainera il concerto della giovane cantautrice Valentina Lattanzi.

Dopo Sanremo nel 2025, la Biblioteca Civica di Ormea espone dal 3 al 18 luglio la mostra fotografica “Ri-conoscere le strade” di Maria Fracchia e Lorena Rotta Gentile.

Per le strade di Ormea, il 18 luglio, alle 18.00, la presentazione del romanzo “L’ombra di Perseo” di Daniela Mencarelli Hoffman, intervistata da Franca Acquarone e con letture a cura di Elena Orsini.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Costarainera, Comune di Ormea, Coop Liguria, Associazione Fareparte, Sommelier Stefano Semeria.