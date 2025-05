Doppia rotatoria, area parcheggio e ciclabile: nuovo volto per il valico di frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia (Foto e video)

Nuovo volto per il valico di frontiera di Ponte San Ludovico a Ventimiglia. L'area sarà, infatti, totalmente riqualificata grazie alla collaborazione tra Comune, Regione Liguria, Mit e Anas.

Il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una migliore viabilità in corrispondenza del confine di Stato (Italia- Francia) da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) lungo la strada statale 1 “dei Balzi Rossi”, nel comune di Ventimiglia è stato presentato questa mattina alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, dell’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, del sindaco del comune di Ventimiglia Flavio Di Muro, di autorità civili e militari e di amministratori di città limitrofe. "Il sindaco ha bisogno di una collaborazione sinergica per risolvere ogni burocrazia e le problematiche della città. Il Mit coordina tutte le società del gruppo. La presenza costante del viceministro Rixi è una prova. Prima eravamo a fare un sopralluogo. E' un onore vedere in città la messa a terra di tutte le infrastrutture promesse in campagna elettorale. Anas in particolare sta lavorando tanto nella nostra città. Abbiamo migliorato nel tempo" - spiega il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Come amministrazione penseremo a nuove progettualità anche per la riqualificazione la pineta dei Balzi Rossi e immobili abbandonati lì vicino".

Grazie alla presenza del sito archeologico dei Balzi Rossi, il luogo riveste particolare importanza dal punto di vista istituzionale e turistico. In accordo con le amministrazioni locali interessate, Anas ha elaborato un progetto di riqualificazione della sede stradale che, con i progetti previsti dal comune di Ventimiglia e dalla Regione Liguria, che si occuperanno della riqualificazione dell'area di parcheggio e dei collegamenti ciclabili, incrementeranno i livelli di sicurezza. "Fare un intervento simile a Ventimiglia significa fare un intervento a vantaggio per tutta l'Italia" - dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana - "In provincia di Imperia nasce la floricultura italiana ed è giusto ribadirlo alla porta d'ingresso dell'Italia. La porta d'ingresso deve essere accogliente perché già dal primo impatto deve far capire quanto può essere ospitale il padrone di casa. Si parla dello sviluppo di tutta Italia, Ventimiglia contribuirà a sviluppare una serie di reti commerciali".

E' previsto, inoltre, completo ridisegno della sede stradale con la realizzazione di una doppia rotatoria, così da ridurre la velocità di percorrenza e migliorare la sicurezza della mobilità. "Mancano le infrastrutture" - sottolinea l'assessore regionale Marco Scajola - "La stazione di Ventimiglia ha delle mancanze e ci stiamo lavorando. Regione Liguria su un lavoro che è di circa 7 milioni di euro ne ha messi a disposizione 5. Confidiamo che entro la fine del 2027 tutti i binari saranno messi a regime. Con i nostri finanziamenti stiamo lavorando per rendere più bella la stazione di Ventimiglia affinché diventi un bel biglietto da visita. Un potenziamento straordinario. Con un grandissimo sforzo siamo riusciti a portare il treno notturno, molto bello e turistico che verrà sperimentato a luglio e ad agosto. Stiamo investendo moltissimo anche sulla ciclovia Tirrenica".

"Stiamo cercando di dare delle risposte" - dice il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi - "Il valico di Ventimiglia è stato il valico più trafficato della storia. Mi piacerebbe coinvolgere le aziende territoriali affinché la piazza diventi una vetrina internazionale per valorizzare la floricoltura, la vivaistica e le produzioni locali. Bisogna ricordare la nostra storia a chi arriva nel nostro paese. La gestione, manutenzione e costanza. Riuscire a collegare la ciclabile vuol dire aprire un'alta modalità di turismo a quest'area. Il tema del confine è un tema assolutamente importante. Fare questo primo tratto significa interloquire in maniera diversa con le autorità francesi. Bisogna ricordare anche i frontalieri affinché diventi un luogo di ricordo e di memoria del nostro paese. Il 27 giugno è confermata la riapertura del colle di Tenda. Un lavoro particolarmente complesso. Dobbiamo decongestionare il traffico ed evitare che i cantieri siano infiniti per evitare contraccolpi dal punto di vista economico. Partire dal confine per noi è significativo. La provincia di Imperia è una grande realtà".

Con il proposito di preservare simboli caratteristici del luogo, è stato contattato l'artista Michelangelo Pistoletto che ha proposto l'installazione di un'opera d'arte in metallo raffigurante il "Terzo Paradiso". "Anas è un'azienda che è su tutto il territorio, comprende 300mila chilometri. Abbiamo da gestire 2057 gallerie. La nostra capacità è quella di riuscire a connettere tantissimi comuni. Abbiamo 8 milioni di passaggi al giorno per un totale di 91 miliardi e mezzo di chilometri percorsi. Una complessità importante che viene gestita dai nostri uomini sul territorio con impegno profondo" - afferma l'amministratore delegato di ANAS S.p.A. Claudio Andrea Gemme - "Il Liguria gestiamo 336 chilometri. Gli impegni economici sono stati 2 miliardi e 420 milioni per manutenzione, nuove opere e progettazione. Il focus sulla progettazione è un focus fondamentale perché ci dà la possibilità diretto".

"Vediamo subito l'impegno di Anas a Ventimiglia" - specifica Barbara Di Franco, responsabile della Struttura Territoriale Anas Liguria - "Abbiamo in programma la riqualificazione della rotonda di Latte. Abbiamo poi previsto i lavori di riqualificazione della galleria Balzi Rossi e Dogana e la riqualificazione del valico di confine. Anas ha la gestione della statale al confine con la Francia. L'idea è quella di riqualificare l'entrata in Italia e migliorare la sicurezza della strada. Lo scopo del progetto è quello di riorganizzare la gestione stradale, ridurre le velocità di percorrenza e migliorare la sicurezza. Abbiamo una rotatoria al confine e una più piccola nei pressi dei Balzi Rossi. E' stato sentito l'artista Pistoletto. L'idea è di riproporre il Terzo Paradiso all'interno della rotonda. I colori della bandiera italiana verranno uniti ai colori di quella francese. Verrà riqualificata la zona di parcheggio. La durata dei lavori è prevista di nove mesi".